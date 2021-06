På disse Tour de France-etappene kan man håpe på norsk jubel

I fjor tok det ikke lang tid før en nordmann sto øverst på podiet i Tour de France. Allerede på den første etappen var Alexander Kristoff raskest i spurten, og sørget for rittets eneste norske triumf.

Den forrige norske etappeseieren kom to år tidligere, da samme mann vant den prestisjetunge avslutningsetappen i Paris.

Men i år er ikke Alexander Kristoff med. 33-åringen er vraket fra UAE Team Emirates, som i år har tatt ut et lag for å gi fjorårsvinner Tadej Pogacar best mulig støtte i fjellene.

Likevel finnes det håp om norsk jubel i Frankrike denne sommeren. Veteranen Edvald Boasson-Hagen har fått en relativt fri rolle i sitt nye lag TotalEnergies, mens Amund Grøndahl Jansen for første gang kjører Tour de France uten å ha en kaptein å passe på.

Ingen av dem har imidlertid vunnet et sykkelritt siden juni 2019.

I tillegg er Vegard Stake Laengen tatt på UAEs lag, men han er nok forberedt på å først og fremst være en god hjelper for nevnte Pogacar.

– Av de norske rytterne er Edvald mest spennende. Han sykler på et fransk lag som kommer til å være med i mange brudd, og Edvald kan ta sjansen så fort han får den, sier TV 2s sykkelekspert, tidligere proffsyklist Emma Johansson.

Hun tror ikke at Boasson-Hagen har kapasitet til å hevde seg i en massespurt, men ser for seg at det kan være mulig å vinne fra en mindre gruppe etter et utbrudd.

– Han har jo gjort det to ganger tidligere, så om han er i den rette gruppen, kan han gjøre det igjen, sier Johansson.

Dette er de aller beste sjansene for norsk etappeseier i Tour de France denne sommeren:

4. etappe:

Den 150 kilometer lange etappen fra Redon til Fougères er flat, kort og i utgangspunktet designet for de raskeste spurterne. Verken Edvald Boasson-Hagen eller Amund Grøndahl Jansen er raske nok til å hamle opp med noen av dem i massespurt, men på denne etappen kan feltet bli splittet og delt mellom mindre grupper før målgang.

Årsak: Potensiell kraftig sidevind.

Både Boasson-Hagen og Grøndahl Jansen er flinke til å posisjonere seg i sidevinden, og kan derfor sitte med i en mindre ledergruppe og spurte om seieren dersom både værforhold og form tillater det.

NYTT LAG: Edvald Boasson-Hagen har gått fra Team NTT til team TotalEnergies. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

7. etappe:

Etappen fra Vierzon til Le Creusot er den lengste i årets Tour de France (249 km). Det er også den første, store muligheten for at et brudd går inn. Mot slutten av etappen er det nemlig flere stigninger, som er for harde for spurterne og for korte for sammenlagtfavorittene. Det er derfor ikke sikkert at mange lag vil være interessert i å bruke mye krefter å på kjøre inn et stort brudd.

Både Amund Grøndahl Jansen og Edvald Boasson-Hagen vil nok være blant de mange rytterne som forsøker å komme med i bruddet på denne etappen. Så spørs det om de klarer å rive seg løs fra feltet, og om de er spreke nok til å henge med i stigningene mot slutten.

10. etappe:

Dagen etter første hviledag skal rytterne gjennomføre en flat transportetappe på 191 kilometer fra Albertville til Valence. I utgangspunktet er løypeprofilen designet for en massespurt, men plassert midt mellom to knallharde etapper i fjellene, er det ikke sikkert at det samler seg til slutt.

Her gjelder det å spare på krefter for de største lagene, og mulighetene er derfor gode for at et brudd kan gå inn. Om Boasson-Hagen og Grøndahl Jansen kommer seg med, har begge en bedre spurt enn mange andre.

12. etappe:

De 160 kilometerne fra Saint-Paul-Trois-Châteaux til Nîmes er paddeflate og optimale for de aller beste spurterne. Men som på den fjerde etappen, kan sidevinden igjen bli en X-faktor.

I så fall kan både Boasson-Hagen og Grøndahl Jansen igjen havne i en mindre gruppe, der det er mulig å spurte om et godt resultat.

NORSK HÅP: Amund Grøndahl Jansen kjører sitt fjerde Tour de France denne sommeren. Foto: Fredrik Hagen

14. etappe:

Ruten fra Carcassonne til Quillan er en forsmak på hva som venter i Pyreneene. Men den 184 kilometer lange etappen er ikke like krevende som klatreetappene som venter de påfølgende dagene.

Derfor kan man forvente at de store sammenlagtfavorittene er mest opptatt av å spare krefter, og at et brudd bør ha gode muligheter til å lykkes.

Fem kategoriserte stigninger kan imidlertid vise seg å bli for tøft for nordmennene, men de vil nok være blant dem som ønsker å være en del av morgenbruddet denne dagen.

Om klatreformen er på sitt aller beste, er det lov å drømme.

21. etappe:

Jada, det er et langskudd. Det er lenge siden Edvald Boasson-Hagen har vært å regne med i massespurter, men på Champs-Élysée har rudsbygdingen hatt for vane å gjøre det godt. I 2019 ble han nummer fem, i 2018 nummer fire og i 2017 nummer tre.

Med mange slitne bein og potensielle forfall i feltet, kan Boasson-Hagen mobilisere på den siste etappen og kjempe om seieren igjen. Men det er verdt å merke seg at TotalEnergies også har med spurteren Niccolo Bonifazio, så det er langt fra sikkert at nordmannen får lov til å spurte overhodet.

Trøblete oppladning

Men norske TV-seere må være forberedt på at en etappeseier for Edvald Boasson-Hagen eller Amund Grøndahl Jansen forblir en drøm.

SPENT: Tidligere landslagssjef Stig Kristiansen. Foto: Berit Roald

Tidligere landslagssjef Stig Kristiansen påpeker at ingen av de to har vært spesielt imponerende til nå i sesongen.

Men Kristiansen, som nå er sportsdirektør i Uno-X, håper likevel at de kan finne tilbake til sitt beste nivå i løpet av Tour de France.

– Edvald og Amund er ganske like ryttertyper. De er ikke spurtere, de er ikke klatrere, men de er flinke til å lese det taktiske spillet, sier Kristiansen, som tror nordmennene har størst sjanse til å markere seg på mellomharde etapper.

– Jeg ser for meg at det kommer til å gå noen brudd litt uti rittet, når alle begynner å bli slitne. Der har de en mulighet, sier han.

En sjanse til å overbevise

Ellers trekker han frem etapper med sidevind som potensielle norske jubeldager. For selv om Edvald Boasson-Hagen ikke er blant de råeste spurterne lenger, kan han fortsatt vinne fra mindre grupper på gode dager.

Som da han i fjor ble nummer to på den 7. etappen bak Wout van Aert.

NESTEN: Så nær var Edvald Boasson-Hagen (i blått) seieren på den 7. etappen av Tour de France i fjor. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

– Edvald har ikke vist så mye i år, men dem som har fulgt med en stund, vet hva han er i stand til. Det er ikke så lenge siden han nesten slo van Aert, sier Kristiansen.

Amund Grøndahl Jansen har de tre foregående årene primært vært hjelperytter for Dylan Groenewegen og Primoz Roglic i Jumbo-Visma. Men nå har 27-åringen byttet lag til australske Team BikeExchange, der han kommer til å ha en langt friere rolle.

– Men Amund har hatt en vanskelig sesong. På sitt beste har også han en svært god spurt i en utbrytergruppe, men om spurten er like god nå, vet jeg ikke, sier Kristiansen, og legger til:

– Nå har han muligheten til å bevise at han fortjener en fri rolle på dette nivået.

Emma Johansson er spent på hva slags rolle Grøndahl Jansen kommer til å ha i Team BikeExchange denne sommeren. For de har også Michael Matthews, Esteban Chaves og Simon Yates på laget, som alle er sultne på etappeseirer.

– Men Amund er litt i samme kategori som Edvald. På de hardeste etappene kommer laget nok til å jobbe for at Yates og Chaves skal gjøre det bra, men jeg håper Amund får sjansen til å gå i brudd på litt lettere etapper, sier svensken.

Blant verdens beste

Den siste nordmannen i årets Tour de France, Vegard Stake Laengen, anser Kristiansen for å være helt låst til sine arbeidsoppgaver som hjelperytter for sammenlagtfavoritten Tadej Pogacar.

VIKTIG MANN: Tadej Pogacar (i gult) gir Vegard Stake Laengen en klem etter Tour de France-seieren i fjor. Foto: Stephane Mantey

Men den jobben må ikke undervurderes.

– Vegard er fem hjelperyttere alene. Å kjøre mot ham, er som å kjøre mot et helt lag, sier Kristiansen.

– Han kunne helt sikkert hatt en fremtredende rolle i et mindre lag, men profesjonell sykkelsport er business og Vegard har forstått hvor han er mest verdifull. Han er en av de aller beste i verden i sin rolle, sier den tidligere landslagssjefen.