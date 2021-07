Ikke en gang Norges dyreste fjordhotell kan matche utsikten du får ved å campe helt nede i havgapet ved Hoddevik Strandcamp.

Følelsen av å våkne til strålende sol, måker som flakser og bølger slående inn mot tidenes sandstrand – det er virkelig unikt.

Jeg skal innrømme at campingvogn ikke er det mest sexy jeg vet om. Men det var før møtet med den lille, litt rampete vognen fra HeroCamper. Denne er oppsiktsvekkende tøff!

Det får jeg også bekreftet hele veien fra Oslo til Vestlandet og Hoddevika. Folk peker, smiler og spør hva dette er for noe moro.

To etasjer

Svaret er en ganske liten og kompakt campingvogn, designet og produsert i Danmark.

Jeg må faktisk hjem til Eidskog og Magnor, for å plukke den opp. Det er kanskje ikke tilfeldig at lokalene til HeroCamper er omtrent vegg-i-vegg med Montebello Camping, som har gått sin seiersgang på TV.

HeroCamper L/B/H: 482, 230, 232 cm



Nettovekt: 827 kg



Dekk: 265/65 R17 off-road dekk Oppvarming: Gassvarmer eller dieselvarmer



Vanntank: 30 liter



Strøm: 5V / 12 / 230V, 5V USB lader inne i vognen



Foliering etter ønske



Startpris: 211.790 kr

Uansett: Førsteinntrykket av HeroCamper lover virkelig godt.

Den ser rett og slett knalltøff ut, og den virker hakket større i virkeligheten enn på bildene jeg har sett. Det bekreftes når jeg hekter vognen på kompakt-SUV-en jeg har med. Bilen synker godt ned over bakhjulene...

På veien merkes det også at bilen har drøyt 800 ekstra kilo å trekke på. Men når det er sagt, oppleves det hele som stabilt å kjøre – selv om det er uvant å dra med seg en toetasjes campingvogn. Mer om det litt senere.

Slik ser camperen ut når takteltet er slått opp. Som ekstrautstyr er det også mulig å få telt over kjøkkenet bak. Foto: HeroCamper

Luksus på hjul

HeroCamper er ikke en tradisjonell vogn, med alle fasiliteter under samme tak. Det er heller et perfekt «hjem» å lande i når du er ute på tur.

Inne i selve vogna, er det i all hovedsak et oppholdsrom eller soverom. Her følger det med en integrert madrass, som er myk og god.

Her styrer du alt fra lys til kjøleskap. Du kan også se hvor mye vann som er igjen på tanken.

Det som er ekstra stas med HeroCamper, er at du kan bruke den hele året. Vognen er nemlig isolert helt ned til minus 21 grader. Du har også mulighet for å varme opp med en egen propanovn.

Jeg er imidlertid fantastisk heldig med Vestlandsværet. Det er kun sol og 20-25 grader den lille uken jeg er på tur. Derfor passer det perfekt at denne campingvognen er designet for å tilbringe mye av tiden ute – og rundt den.

Åpner du bakluka, finner vi for eksempel et komplett kjøkken. HeroCamper har både innlagt vann (30 liters tank), kjøleskap og to propanbluss.

Det er noe eget å kunne tilberede middagen ute i naturen. Foto: HeroCamper

Fredagstacoen har aldri smakt bedre

Vel fremme i Hoddevika, er det nesten magisk stemning. Bare å åpne bildøra, kjenne varmen og lukten av saltvann, er mer enn nok til at feriefølelsen velter inn i kroppen.

Hoddevika er et velkjent surfeparadis, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Heldigvis er det ikke surfing som står på agendaen i dag. Bølgene er rundt to meter høye, så det kan fint vente for en nybegynner.

I stedet er det bare å rigge opp camp og ikke minst klargjøre kjøkkenet for kveldens taco. Å steke kjøttdeig i solnedgang, med Postgirobygget på anlegget, har aldri vært triveligere.

Enda bedre blir det når vinden løyer. Det er kun et par måker og en saueflokk i nærheten. I fantastiske postkort-omgivelser nyter jeg fredagstacoen, som aldri har smakt bedre.

For et sted å tilbringe natten. Hoddevik er virkelig en perle.

Prikken over i-en er på taket

Utover nattetimene er det kun en oransje himmel og HerpCamperen som lyser opp havgapet. Den er nemlig utstyrt med LED-lys både på utsiden, ved kjøkkenet og inni.

Dette henter forresten strøm fra den innebygde batteripakken, som igjen lades opp av et solcellepanel foran. Snakk om gjennomtenkte detaljer.

Testvognen er rikelig utstyrt. På høyre side er det montert en egen markise fra Thule – perfekt tak til spisestuen. Og på toppen av det hele, bokstavelig talt, finner vi et romslig taktelt.

Bare det i seg selv er et høydepunkt. Og ikke minst er det veldig enkelt å sette opp. HeroCamper er med andre ord et lite to etasjers hotellrom – du enkelt kan frakte med deg, nesten overalt.

Les testen av taktelt her

Fra å være alene, dukker det plutselig opp mange surfere på dag to.

Offroad

Og apropos frakt: HeroCamper er nokså kompakt og veier rett over 800 kilo. Det betyr at den er veldig grei å dra med seg rundt. Også på smale vestlandsveier.

Har du en småraff bil, gjerne med firehjulsdrift, er det nesten ingen begrensninger på hvor du kan campe.

Og i motsetning til en tradisjonell og gigantisk Bjølseth-vogn på Montebello Camping, er HeroCamper nettopp designet for å tåle litt offroad-kjøring, uten at den faller sammen til pinneved.

Det er først på ferja du får den skikkelige norgesferie-følelsen. Bilen jeg har med på tur en Mercedes GLA 250e.

Fra 212.000 kroner

Tilbake på camp, er det ingen tvil om at vognen vekker oppsikt.

Enten den er på en ferje, bensinstasjon eller surfestranda, kommer det folk innom for å titte. Alle digger den.

HeroCamper oppleves solid og er utelukkende bygget i glassfiber.

Og akkurat det skjønner jeg godt. For her har våre danske venner gjort en gjennomført jobb. Én ting er designet. Men når dette kombineres med alle de geniale og praktiske løsningene, forsvarer det på mange måter prisen du må betale.

HeroCamper er i utgangspunktet godt utstyrt. Prisene starter på 211.790 kroner for den nye og oppdaterte 2021-modellen jeg tester. Så kan du legge til en god del ekstrautstyr, som taktelt, største batteripakke, markise og solcellepanel – for å nevne noe.

Vognen jeg tester er ganske komplett utstyrt, og havner på cirka 300.000 kroner. Joda, det er en god slump penger. Men samtidig vet vi at utleiemarkedet for akkurat en vogn som dette er ganske hott om dagen. Så kanskje ikke kjøpet er så dumt rent økonomisk likevel?

Slik ser det ut på innsiden. Madrassen måler forresten 208 cm i lengderetning og er 156 cm bred. Foto: HeroCamper

Norgesferie på sitt beste

Det er fremkommeligheten og dermed nærheten til naturen, som gjør HeroCamper ekstra interessant.

Med denne kan du sikre deg en helt unik plass, som en vanlig campingvogn eller bobil aldri klarer.

Og igjen: Å kunne våkne til panoramautsikt over fjord og fjell hver eneste dag i ferien, mens sauene ruller seg i gresset, det er virkelig noe du ikke blir lei.

HeroCamper er kanskje ikke vognen for deg som liker å strande på en campingplass to måneder sammenhengende. Men hvis du er glad i variasjon, samt oppleve Norge på sitt beste, da er dette absolutt noe å se nærmere på.



Vi drar på langtur i en av verdens råeste cabrioleter

Bli med på tur og se hvordan HeroCamper fungerer her: