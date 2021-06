Eksplosiv økning av delta-varianten i USA: – Den største trusselen mot å bli kvitt korona

I USA bekymrer spredningen av delta-varianten av koronaviruset. I løpet av de siste to ukene har andelen av delta-varianten som påvises eksplodert.

Delta-varianten av koronaviruset ble først oppdaget i India. Foreløpig ligger den an til å gi de som blir smittet mer alvorlig sykdom enn tidligere varianter.

I USA har påviste tilfeller av delta-varianten doblet seg de siste to ukene. Det gjør at amerikanske myndigheter nå slår alarm.

– Delta-varianten er foreløpig den største trusselen mot å eliminere koronaviruset, sier USAs smittevernssjef Anthony Fauci.

Har våpen

Foreløpig ligger det likevel an til at koronavaksinene fungerer like godt på denne varianten som tidligere varianter.

– Den gode nyheten er at vi har vaksine som fungerer mot denne variantene. Vi har verktøyene som skal til for å knuse Delta-varianten, så la oss bruke dem, oppfordrer Fauci.

Helsemyndighetene i USA har nå gått ut og anbefalt alle amerikanere å ta korona-vaksinen, da de frykter delta-varianten fort vil bli den dominerende virusvarianten i USA.

Totalt utgjør tilfellene nå 20 prosent av USAs korona-tilfeller. For to uker siden utgjorde varianten kun 10 prosent av tilfellene.

Vaksinerer barn

Også i Israel, som var raskt ute med å vaksinere alle over 18 år, sprer varianten seg.

Her vaksineres nå barn i alderen 12-15 år.

I Israel har de hatt en-sifrede smittetall i flere uker, men tallene har nå begynt å øke.

– Vi må ikke vente på høyere tall. Vi har sett flere barn som har blitt smittet av delta-varianten den siste uken, sa Nachman Ash, koordinator for pandemiberedskap i Israel, tidligere i uken.

Også i Norge

I Norge er det så langt påvist 134 tilfeller av delta-varianten.

Dette bekymrer fagdirektør i FHI, Frode Forland.

– Vi har en viss bekymring for spredningen av enten denne eller andre potensielt mer smittsomme varianter, både internasjonalt og i Norge, sa han til TV 2 tirsdag.

Samtidig uttalte Espen Nakstad at delta-variantens spredning i Europa foreløpig ikke ligger an til å påvirke gjenåpningsplanen av Norge.