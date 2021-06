Nyfødt baby måtte sy 13 sting etter keisersnitt

– At barnebarnet ditt blir født og må til en plastikkirurg for å få 13 sting, er forferdelig og hjerteskjærende, sier Walter Williams til FOX 31 Denver.

15. juni ble Kyanni Williams forløst ved hastekeisersnitt på Denver Health Hospital i Colorado.

Spedbarnet endte opp med et kutt som strakk seg fra nesa til øret.

SNART FORELDRE: Reazjhana Davis og Damarqus Williams like før datteren kom til verden. Foto: Reazjhana Davis

Under keisersnittet hadde kirurgene svært dårlig tid, ettersom legene ikke klarte å finne jentas hjertelyd.

Kyannis mor, Reazjhana Davis, ble i hui og hast fraktet til operasjonssalen.

– Da sa at babyen vår gjorde en brå bevegelse og at de ikke klarte å høre eler finne hjertelyden hennes. De sa at ansiktet var nær livmorveggen, sier jentas far, Damarqus Williams, til nettstedet.

«Bare en skramme»

Da Damargus Williams fikk se datteren for første gang, fikk han hakeslepp.

Den lille babyen hadde et stort kutt som måtte sys umiddelbart.

Hans far, Walter Williams, sier at de ansatte på avdelingen fortalte familien at jenta bare hadde fått en «skramme».

– Jeg bare: «Det er ikke en skrape.» Tankene mine raste. Jeg ble sint, sier bestefaren til jenta.

Reazjhana Davis sier at også hun reagerte sterkt på kuttet, og kaller også det hele for «helt hjerteskjærende».

– Jeg har aldri hørt om noen som har opplevd at babyens ansikt ser slik ut etter et keisersnitt, sier hun til nettstedet.

Fikk forklaringen

De nybakte foreldrene sier at de til slutt fikk vite hva som egentlig hadde skjedd i operasjonssalen.

Kirurgene fortalte dem at Kyanni lå for nær livmorveggen, og at de kuttet henne i kinnet med skalpellen da de skulle skjære gjennom livmoren.

– Det er mye jeg ikke skjønner med dette keisersnittet. Jeg har aldri hørt om noen som har opplevd at babyens ansikt ser slik ut etter et keisersnitt, sier Reazjhana Davis.

Kyanni har vansker for å bevege ansiktet, og kan ikke sove på venstre side.

Faren hennes er redd for at hun i fremtiden kommer til å bli mobbet.

– Alle spør henne om hva som har skjedd, eller alle gjør narr av henne, typ: «Åh, du er Scarface», sier han.

STORT ARR: Slik ser lille Kyanni Williams ut etter å ha kommet hjem. Foto: KDVR

Vurderer søksmål

Familien vurderer nå om de skal gå til søksmål mot sykehuset, og har satt opp en GoFundMe-side for å samle inn penger til en advokat og de medisinske kostnadene.

De ber om 10.000 dollar, altså 85.000 kroner, og har i skrivende stund samlet inn 25.000 kroner.

«Kyanni Williams ble forløst ved keisersnitt, og under operasjonen fikk hun et dypt kutt på venstre kinn som gjorde at hun måtte få 13 sting i ansiktet. Dette er uakseptabelt! Vi har ikke penger til advokat, så vennligst hjelp så mye som mulig,» skriver de på siden.

«En vanlig komplikasjon»

I en uttalelse sendt til FOX 13 Denver, skriver Denver Health Hospital dette:

«Et hastekeisersnitt blir bare utført når mor og/eller babyens liv er i fare. Selv med alle forholdsregler, er det risikoer forbundet med alle medisinske prosedyrer, og selv om kutt er en vanlig komplikasjon under et keisersnitt, er det vanligere under en hasteoperasjon. Vi er lei oss for at det oppsto en skade på babyens ansikt, men er glade for at babyen ble født frisk og nå er hjemme.»

Sykehuset skriver at de har vært i dialog med familien, og at de kan svare på alle spørsmål de måtte ha.

«Vårt fokus er alltid å gi omsorg til mor og barn før, under og etter fødselen,» avslutter de.