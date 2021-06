«Kan gjøre det vanskeligere å stå frem som homofil fotballspiller»

Se Tyskland-Ungarn og Portugal-Frankrike på TV 2 Sport 1, TV 2 og Play i kveld fra kl. 20.00.

Det var lett å la seg rive med at stemningen på Puskás Aréna i Budapest. Etter en halv evighet med pandemistengte tribuner og supporterlyd på boks skulle vi endelig få se et fullsatt stadion igjen. Dessverre ga kampene i Ungarn oss også et gjensyn med holdninger som verken hører hjemme på tribunene eller ute i gatene.

Mina Finstad Berg er Sportskommentator for TV 2. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Den høylytte, svartkledde gjengen inne på stadion tilhører en gruppe som kaller seg den karpatiske brigaden. De er blant annet beryktet for rasisme, antisemittisme, fascistiske holdninger og voldelig oppførsel.

Før kampen mot Frankrike marsjerte de gjennom gatene med et banner som viste et stort kryss over en knelende spiller. Budskapet kunne ikke misforstås. Det var en klar beskjed om hva de mener om å knele før kampstart for å markere støtte til kampen mot rasisme.

Ungarske fans marsjerte i gatene før kampen mot Frankrike i helgen med et banner som viser at de tar avstand fra Black Lives Matter-bevegelsen. Foto: Zoltan Mathe

Før EM ble det irske landslaget buet ut da de gikk ned på kne for å markere mot rasisme før en privatlandskamp i Ungarn. Der andre ledere kanskje ville ha sagt unnskyld for en slik oppførsel, valgte Ungarns statsminister Viktor Orban en helt annen vei. Han ga de buende supporterne sin fulle støtte. Orban kalte irenes markering mot rasisme en provokasjon og mente at den typen protester ikke hører hjemme i fotballen.

UEFA etterforsker nå både rapporter om rasistisk hets under kampen mot Frankrike og om homohets i kampen mot Portugal.

Samme dag som kameraene fanget opp bannere mot LHBTQ+-personer på tribunene i Budapest, vedtok Ungarn en ny lov som forbyr “promotering av homofili”. Amnesty kaller loven homofobisk og transfobisk, og det er ingen tvil om at denne loven vil gjøre situasjonen enda verre for LHBTQ+-befolkningen i Ungarn.

FORAKT: Dette bildet av banneret med ANTI LMBTQ (som er den ungarske skrivemåten av LGBTQ) har sirkulert på nettet og startet en UEFA-etterforskning. Foto: Twitter.

Det gjør ikke saken bedre at lovendringene kom i forbindelse med en lov som skulle verne barn mot pedofili. Å nevne homofile og transpersoner i samme åndedrag som pedofile er et veletablert triks blant de som ønsker å undertrykke, mistenkeliggjøre og forfølge LHBTQ+-personer.

KAPTEIN: Manuel Neuer. Foto: Matthias Schrader

Mens bannere mot homofiles rettigheter vaiet i Budapest gikk Manuel Neuer ut på Allianz Arena med et kapteinsbind i regnbuens farger for å markere støtte til Pride-måneden i Tyskland. Tysklands sisteskanse har valgt å vise sin solidaritet med Pride-bevegelsen i begge de to EM-kampene han har spilt så langt.

Man skulle kanskje tro at det var ukontroversielt for en organisasjon som hevder å kjempe for mangfold og mot alle former for diskriminering. UEFAs slagord om fotball for alle og “Equal Game”-kampanjen burde tilsi at slike initiativer møtes med spontan applaus og anerkjennende nikk. Den gang ei.

UEFA vurderte å straffe Manuel Neuer fordi kapteinsbindet kunne tolkes som en politisk markering, men de valgte, klokt nok, å legge det fra seg. Å straffe Tysklands kaptein for å vise støtte til LHBTQ+-bevegelsen ville skapt skandale i store deler av Fotball-Europa. UEFA konkluderte med at Neuer viste støtte til en god sak, det vil si mangfold. Og så lenge UEFA godtar markeringer mot rasisme må de nesten også godta markeringer mot andre former for diskriminering. Alt annet ville være ulogisk.

Så kom runde to i denne sagaen. Som et direkte svar på den homo- og transfiendtlige lovendringen i Ungarn, ønsket myndighetene i München å pynte Allianz Arena i regnbuens farger når Tyskland tar imot Ungarn i onsdag kveld. Kampen mot Ungarn ble sett på som en perfekt arena for å uttrykke solidaritet med LHBTQ+-befolkningen i Ungarn.

Dette ble avslått av UEFA fordi det ble sett på som en politisk markering. Noe det i aller høyeste grad var, på samme måte som det å knele før kamp også er en politisk markering.

Det er en misforståelse å tro at antirasisme eller kamp for skeives rettigheter er upolitisk. Det er i aller høyeste grad politiske spørsmål for veldig mange mennesker. Likeverd, kamp mot diskriminering og kamp for grunnleggende menneskerettigheter er dessverre ikke upolitiske verdier alle er enige om. Hadde alle vært enige om det, hadde man ikke trengt markeringer og protester.

Hva som er en politisk markeringer kommer an på hvem du spør og hvor du er. For mange er regnbueflagget et ukontroversielt symbol på kjærlighet. For andre er det et symbol på knallhard politisk kamp for frihet og trygghet.

For UEFA var altså regnbuekapteinsbind innafor, mens en hel stadion i regnbuens farger ble for meget. Men det å ikke tillate regnbuen på Allianz Arena er også et politisk valg. Det er ikke en nøytral handling, noe Ungarns utenriksminister demonstrerte med all mulig tydelighet da han takket UEFAs ledere for å ikke bli med på det han kalte en politisk provokasjon.

Å nekte noen å vise sin støtte til LHBTQ+-befolkningen er så til de grader en politisk handling, spesielt når vi vet at herrefotballen har store utfordringer på dette feltet. Hvor lett er det å stå fram som homofil fotballspiller når et av symbolene på den du er anses som for politisk for organisasjonen som skal forvalte den europeiske toppfotballen?

Avgjørelsen til Uefa om å si nei til regnbuemarkering på Allianz Arena kan derfor gjøre det vanskeligere å stå frem som homofil fotballspiller.

Det er også en politisk handling å gi store arrangementer og prestisjetunge kamper til et land som har en statsleder som støtter buing mot spillere som protesterer mot rasisme. Aperop på tribunen og banner mot antirasisme kan ikke avfeies som isolerte hendelser så lenge de grunnleggende holdningene bak forsvares av landets statsminister. Homohets på tribunene er ikke bare uttrykk for enkelte supporteres meninger når det skjer i et land som akkurat har vedtatt sterkt homofiendtlige lover.