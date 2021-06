– Vi kunne vel knapt klart å finne et mer krevende sted å bygge superladestasjon på.

Det sier en lettet Ole Gudbrann Hempel, som er ansvarlig for Teslas ladeinfrastruktur i Norden.

Nå er det bare litt maling som er forsinket fra Sverige som skal på plass, så åpner Tesla Oslos største hurtigladestasjon 29. juni, med pomp og prakt.

Ikke bare er dette Oslos første – den blir i tillegg Europas største innendørs superlade-stasjon. Den ligger i i Sentrum parkeringshus, rett ved Oslo Tinghus og Ring 1.

Men veien dit har altså vært krevende.

– Ja tre etasjer under bakken, like ved Oslo Tinghus og Regjeringskvartalet og med Ring 1 i tunnel over taket, gir noen utfordringer. Særlig på det tekniske, men nå er vi så godt som i mål sier en tydelig fornøyd Hempel, når Broom er på en liten før-visitt.

Ole Gudbrann Hempel, som er ansvarlig for Teslas ladeinfrastruktur i Norden, gleder seg til åpningen i Sentrum P-hus.

Kan utvide fra 18 til 40.

Stasjonen i Sentrum P-hus har 18 Supercharger-ladestolper ved åpning, med mulighet for senere utvidelse til totalt 40 superladere, eller Superchargere, som de kalles på Tesla-språket. Supercharger-stasjonen i Oslo er basert på V3 Supercharging, som er Teslas nyeste generasjon ladeteknologi.

V3 Superchargere har en effekt på opptil 250 kilowatt, som betyr korte ladepauser når man skal på elektrisk langtur i en Tesla. En Model 3 Long Range kan lade opptil 120 kilometer rekkevidde på fem minutter på en V3 Supercharger.

– Vi har lyttet til kundenes ønsker og dette bør være gode nyheter for Oslos Tesla-eiere og andre som tar turen til Oslo og som fram til nå har måttet jakte på andre ladepunkter rundt om i byen. Dette et ledd i vårt mål om å gjøre Tesla-eierskap mulig for alle, inkludert de som ikke har mulighet til å lade hjemme eller på arbeidsplassen. Derfor bygger vi i år for første gang Supercharger-stasjoner i bykjerner og urbane områder. Bergen, Stavanger, Trondheim og Bodø står for tur, forklarer Hempel videre.

De har tviholdt på bensinmotoren – men nå slipper de taket

Aller siste finpuss gjensto da vi var og kikket på det nye innendørsanlegget. Åpningen er 29. juni.

Nye segmenter og nye behov

Andre momenter er at Tesla nå gjør det enklere for de som Kjører Tesla som taxi i hovedstaden. Den nylige inngåtte avtalen med VY om Tesla Model 3 til bildeling gjør disse enklere å bruke for de som ikke kan lade hjemme.

Ikke minst er Tesla i Norge nå inne i et nytt bilsegment. Med prisendringen på Model 3 Standard Range, som har blitt rundt med rundt 80.000 kroner rimeligere i vår, konkurrerer de med andre og billigere elbil-modeller, som gjerne velges av de som bor urbant og ikke alltid har lademulighet hjemme.

– Tidligere Tesla Modeller som S og X var nok mer langtursbiler, og ikke så mye bybiler. Derfor prioriterte man i starten å bygge ladestasjoner mellom byene. Nå er vi godt dekket opp her. Man kan faktisk kjøre Lindesnes - Nordkapp og kunne lade på Teslas Superchargere hele veien. Dermed er det nå naturlig å fortsette i byene, mener Hempel.

Vil innføre moms på elbil – disse øker mest i pris

De nye ladeplassene blir ekstra brede, slik at man skal unngå de typiske «parkeringshus-skadene».

Elbiler ut av sentrum?

Det kan jo kanskje synes noe merkelig at man åpner en ladestasjon så sentralt, nå som det rasles med sablene om at elbilene må ut av byene også.

– Dette er politikk, så det får tiden vise. Vi får uansett ikke gjort noe med det, men når det er sagt, er jeg er rimelig sikker på at vi er trygg her de nærmeste årene. Ring 1 går som nevnt over taket her. Slik sett bør plasseringen være svært god, sier Hempel videre.

Han forteller også at det er god plass på ladeplassene.

– Ja, en vanlig standard parkeringsplass er 2,5 meter bred. Her inne har vi utvidet dette til 3,1 meter på Supercharger-plassene.

MDG vil ha elbilen ut av byen – arrogant og nedlatende, svarer FrP

Skal tilpasses behov

I tillegg til disse blir det seks Destination Chargere tilgjengelig for Tesla-eiere som skal ha et lengre opphold i byen. Disse ladeboksene gir vanlig AC-lading med en toppeffekt på opptil 11 kilowatt, og er gratis å bruke for Tesla-eiere. I alle fall inntil videre.

– Vi er spente på bruken her. Dette er jo nytt for oss. Kanskje er det Destination Charger-plassene vi trenger å utvide. Hvem vet? Vi skal følge nøye med og se an de ulike behovene. Vårt mål er å levere det kundene ønsker og har behov for, sier Hempel helt til slutt.

Tesla åpnet sine første Supercharger-stasjoner i Norge i 2013. Nettverket teller i dag 78 ladestasjoner med over 1.100 ladestolper. Flere kommer det altså til å bli framover, etter hvert som nye byer får sentrumsladere.

