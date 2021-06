Med 1-0 mot Tsjekkia tirsdag kveld sikret England gruppeseieren i gruppe D. Den seieren kommer imidlertid med en liten bismak. Nå venter nemlig andreplassen fra gruppe F i åttedelsfinale: Frankrike, Tyskland, Portugal eller Ungarn.

– Vi forventer å få hjertene våre knust. Det er sånn det er å være engelsk, sukker sjefsskribent i det engelske nyhetsbyrået PA, Simon Peach, til TV 2.

Han er én av ti engelske journalister som får følge det engelske landslaget fra innsiden av treningsanlegget i Burton under hele mesterskapet. Så langt har han ikke blitt overbevist av det han har sett.

– De har vært ganske uinspirerte, men de er videre. Nå begynner den harde jobben. Det er en god atmosfære i gruppa selv om det har vært litt negativitet. Gareth Southgate har sagt at det har handlet om å ta seg videre, ikke å imponere fansen. påpeker Peach.

– Tror du fotballen «kommer hjem» denne sommeren?

– Nei, men jeg håper at jeg har feil. Normalt har jeg feil, smiler han.

TV 2s fotballkommentator, Øyvind Alsaker, som følger England tett under mesterskapet, har også sine tvil til engelskmennenes vinnersjanser.

– Det er et ungt engelsk lag, noe av det yngste de har sendt utpå i et mesterskap, og i mine øyne er det andre lag som har sett sterkere ut her og som også er sterkere på papiret. Frankrike og Italia er kanskje de to største. Belgia og Tyskland er selvfølgelig også å regne med, sier Alsaker.

Spiller på Wembley

Men selv om flere tviler på om England har kvaliteter nok til å vinne EM, har «Three Lions» fordelen av hjemmebane i åttedelsfinalen. Peach er imidlertid ikke sikker på hvordan det kommer til å slå ut.

– Jeg tror det hjelper mye med tanke på det praktiske. England vil dra stor fordel av at de kan dra tilbake til basen, trene der og de slipper å bekymre seg for reising og koronaprotokoller, sier han, og fortsetter:

– Men jeg tror det fører med seg litt ekstra press. Fansen begynner å bli utålmodige med tanke på at de ikke angriper så mye som de ønsker og det kan gjøre det utfordrende. Men jeg tror England mye heller vil spille på Wembley, selv om det betyr en tøffere kamp.

Den vurderingen er også Alsaker enig i.

– For å bli best må du slå de beste og da spiller det egentlig ikke noen rolle hvem som står på den andre banehalvdelen i åttedelsfinalen. Og hjemmefordelen - den betyr mye, mener han.

Og om det blir Frankrike, Tyskland, Portugal eller Ungarn som gjester Wembley avgjøres i kveld. Blir motstanden en av de tre førstnevnte, tror Peach at England kan overraske.

– Kanskje vil det passe England å møte lag som ønsker å spille fotball. Man ser ikke for seg at lag som Frankrike, Tyskland eller Portugal legger seg bakpå. Det er bare å se på de andre kampene deres. Jeg tror kanskje at de passer bedre, forklarer Peach.

– Frankrike? Hva har de gjort?

Er det en ting som uansett er sikkert er det at supporterne på balløya aldri mister troen på sine egne. «It's coming home» har trolig slitt ut samtlige høyttaleranlegg i England de siste månedene og etter seieren mot Tsjekkia er optimismen naturligvis sterkere enn noen gang.

- Fotballen kommer hjem, selvfølgelig gjør den det, gliser en supporter på vei hjem fra Wembley. Han får kjapt støtte av en kar som fint kan omtales som definisjonen på engelske supportere om dagen:

– De er alle enkle kamper. Tyskland? Ingen tvil. Frankrike? Hva har de gjort bortsett fra å vinne VM? Og Portugal? De vant EM forrige gang, men la oss være ærlige, det kan alle gjøre. Fotballen kommer hjem. Den kommer mer enn hjem, sier den selvsikre engelskmannen.

Men skal det skje må trolig en av gullfavorittene slås i åttedelsfinalen på Wembley neste tirsdag, og selv om han ikke tror England går helt til topps, minner Alsaker om hva som skjedde i Frankrike i 2016.

– De er ett av lagene som kan vinne, for EM har jo vist gjennom historien at det er veldig vanskelig å peke ut mesteren etter gruppespillet. Portugal er et godt eksempel på det. De spilte tre uavgjorte kamper i gruppespillet for fem år siden. Ingen drømte om at de skulle stå igjen øverst til slutt, avslutter Alsaker.