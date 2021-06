Per Inge Torkelsen (68) er død

Per Inge Torkelsen ble født i Stavanger, 21. mars 1953. Han døde tirsdag kveld, 22. juni 2021, på Radiumhospitalet i Oslo. Han døde med familien rundt seg.

Per Inge Torkelsen ble 68 år gammel.

Årsaken til dødsfallet var vedvarende komplikasjoner etter en operasjon i høst. Det var familien som delte det triste budskapet.

Humorist, forfatter og politiker

Selv om Torkelsen i utgangspunktet var adjunkt med lærerskole og engelsk grunnfag, var han best kjent som humorist. Han har også vært norgesmester i tryllekunst.

Torkelsen har også vært programleder i barne-TV og hatt faste innslag i Norge Rundt. I tillegg har han sittet i bystyret i Stavanger for Venstre.

I 1986 ga Torkelsen ut sin første bok, «Det e løye med det», og har siden skrevet flere bøker, de aller fleste om humor.

Per Inge Torkelsen etterlater seg kone, fire barn og to barnebarn.

Hedres av Venstre-leder Guri Melby

Venstre-leder Guri Melby hedrer Torkelsen, og omtaler ham som enestående.

ET SAVN: Guri Melby (V) sier Torkelsen vil bli savnet. Foto: Torstein Bøe

– Per Inge var en helt enestående humorist. Men han var også en svært aktiv lokalpolitiker for Venstre i Stavanger i mange år, sier Melby til TV 2.

– Fra slutten av 60-tallet og helt inntil bare for et år siden deltok han på ulike måter i lokalpolitikken, blant annet som fast kommunestyremedlem i tre perioder.

Melby, som har vært leder for Venstre siden september 2020, uttrykker at Torkelsen vil etterlate seg et tomrom.

– Vi er utrolig takknemlig for alt Per Inge bidro med, og det vil bli et stort savn at han ikke er med oss lenger.

– En del av Stavangers identitet

Også ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, uttrykker sorg over dødsbudskapet.

– Først og fremst på vegne av kommunestyre i Stavanger, er det med stor sorg at vi mottar budskapet om at Per Inge Torkelsen har gått bort, sier Nordtun.

Ordføreren omtaler Torkelsen som en samfunnsengasjert mann, som var til glede på mange måter.

– Vi har mistet en klovn og en alvorsmann. Han var en stor del av Stavangers identitet, og en av byens første nasjonale kjendiser, sier hun.

I SORG: Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), beskriver Torkelsen som både en klovn og en alvorsmann. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Beskrives som unik

Kulturjournalist i Aftenbladet, Leif Tore Lindø, har intervjuet Torkelsen mange ganger. Han forteller at de to gjerne ble sittende og snakke i lang tid.

– Han var en sånn fyr som man bare ble sittende å snakke med. Han hadde noe å fortelle om absolutt alt. Et unikt menneske, sier Lindø.

Lindø peker på Torkelsens sterke posisjon i hjembyen Stavanger som særlig tydelig.

– Jeg tror han må være den mest kjente mannen fra Stavanger. Det var så mye Stavanger-identitet knyttet til ham, fordi han var så flink til å bruke dialekten sin.

– Kommer til å savne han le

Nær venn og tett samarbeidspartner med Torkelsen, Dag Schreiner, mottok budskapet med stor sorg.

– Nå er det tungt. Det er som en vegg. Jeg har kjent ham i mer enn 40 år, sier Schreiner.

Han beskriver Torkelsen som en spesiell person, som ikke var redd for å ty til humor som virkemiddel.

– Han tok til humor i de fleste situasjoner. Det kan være i situasjoner hvor man ikke forventet humor - han var ikke redd for å spissformulere. Vi som kjente han har mistet en god venn, og kulturlivet mister en viktig stemme, sier Schreiner.

Kameraten omtaler Torkelsen som et arbeidsjern, og en spesiell samtalepartner.

– Vi hadde uendelige diskusjoner. Vi hadde det mye kjekt - mye humor og mye latter. Jeg kommer til å savne å le av han og å savne han le.

– Et stort talent og et varmt menneske

På Twitter har flere venner og tidligere kolleger av Torkelsen delt sine kondolanser. Blant dem er Høyre-politiker Henning Warloe, som skriver følgende:

«Per Inge Torkelsen er død. Per Inge var en god venn (og kollega!) gjennom 40 år. Vi var begge juniornorgesmestre i trylling, han i 1972 og jeg i 1980. Og vi var de eneste som var både tryllekunstnere og politikere. Et stort talent og et varmt menneske har gått bort! R.I.P. »