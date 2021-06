Modric reddet Kroatia fra EM-fiasko: – De er nok avskrevet litt for tidlig

Kroatia-Skottland 3-1

Drøyt en time var spilt da Kroatias kaptein like godt satte utsiden til, og sendte av gårde en ustoppelig avslutning.

Se perlen i vinduet øverst.

Like etter stod Luka Modric bak corneren da Ivan Perisic la på til 3-1. Da var Skottland sjanseløse på å komme seg tilbake i kampen.

35-åringen hylles av TV 2s fotballekspert.

– Målet er pur verdensklasse. Det er selvfølgelig med yttersiden av høyrefoten, hans foretrukne touch på ballen. Det er ren og skjær kvalitet. Ikke så mange spillere finner på å gjøre det, sier Simen Stamsø-Møller.

– Han er fortsatt leken, da. Selv om han begynner å dra på årene, synes jeg han det siste året har hatt en stigning. Han er Real Madrids beste spiller, spør du meg, og Kroatias beste og viktigste også, fortsetter han.

VM-finalisten fra 2018 er nå videre i EM etter en kamp der bare seier var godt nok.

– De er nok avskrevet litt for tidlig. De startet svakt, men det er en klar forbedring fra Kroatia de to siste kampene. Det er fullt fortjent og helt logisk at de går videre, mener Stamsø-Møller.

Ettersom England slo Tsjekkia, er Kroatia videre som gruppetoer. Tsjekkia går videre som treer.

Kroatia skal møte toeren fra gruppe E, som kan bli Sverige, Slovakia, Spania eller Polen.

Selv om Stamsø-Møller tror kroatene har det i seg å gå langt i mesterskapet, har han dem som en klar outsider.

– De er fortsatt en veldig outsider, men det tror jeg de trives greit med. De har mange spillere som har gjort det sammen før, og jeg tror det gir en kraft i seg selv. At det ikke er vits å være redd for noen, mener TV 2s fotballekspert.

Skottland endte på sisteplass i gruppen og er ute av mesterskapet.