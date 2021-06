Se Portugal-Frankrike på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 20.00 onsdag!

Bruno Fernandes har startet begge kampene til Portugal i EM, men har så langt ikke bidratt med målpoeng i samme stil som han har gjort for Manchester United de siste sesongene.

Det har fått landsmann José Mourinho til å kritisere den portugisiske playmakeren. I et intervju med talkSPORT, sier den tidligere Chelsea-, United- og Tottenham-treneren at Fernandes ikke har levert godt nok for landslaget.

KRITISK: José Mourinho mener at Bruno Fernandes ikke har spilt godt nok for Portugal så langt i EM. Foto: Clive Brunskill

– Portugal på sitt beste kan slå alle, men vi trenger å spille med elleve spillere. I disse to kampene har Bruno Fernandes vært på banen, men har ikke spilt, sier Mourinho og legger til:

– Jeg håper han viser seg frem mot Frankrike, fordi han er en spiller med utrolig potensial. Han kan senter, han kan score, han kan skaffe straffer, han kan score straffer og han kan score frispark. Han har mye å gi, men i de to første kampene har han ikke vært der.

Uforløst potensial

Så langt i fotball-EM er det Cristiano Ronaldo (36) som har vært Portugals store spiller med tre mål og én målgivende på to kamper, mot Ungarn og Tyskland.

– Portugal har tre fantastiske angrepsspillere. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo og Diogo Jota, sier Mourinho.

Den kommende Roma-manageren mener at landslaget kan få mer ut av angrepstrioen om Fernandes hever sine prestasjoner.

– Vi trenger den linken, men frem til nå har ikke Bruno spilt, sier 58-åringen om mannen med 30 landskamper og fire mål for Portugal.

Hans 31.opptreden for landslaget kan komme i den siste gruppespillkampen mot Frankrike onsdag. Før siste kamp i gruppe F, også kjent som «dødens gruppe», er det helt åpent hvem som går videre og ryker ut.

I forrige runde, samme dag som da Portugal ble overkjørt av Tyskland, sjokkerte Ungarn Frankrike i Budapest og tok med seg et potensielt avgjørende poeng. Før siste runde topper Les Bleus gruppen med fire poeng, mens Fernandes og Portugal er på tredjeplass med sine tre poeng.

