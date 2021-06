Utdanningsforbundet: – Regjeringen skaper usikkerhet

Regjeringen åpner for å prioritere lærere og barnehagelærere i vaksinekøen. Men det er opp til kommunene om det vil bli gjennomført.

Siden januar har Utdanningsforbundet ropt om at ansatte og lærere skal bli prioritert i vaksinekøen.

Og tirsdag kom endelig gladnyheten.

Regjeringen åpner nå for å prioritere ansatte i barnehager og skoler i vaksinekøen. Men for Utdanningsforbundet oppleves nyheten som halvveis.

Merkelig beslutning

Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at det er opp til kommunene om de ønsker å gjennomføre prioriteringen.

– Vi trodde først at dette var en klar beskjed om at vi nå endelig blir prioritert. Men regjeringen har bare besluttet at kommunene kan velge. Og det skaper forvirring og usikkerhet.

Det sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Han mener hele beslutningen er merkelig fra regjeringen sin side.

– Dersom dette var en konkret avgjørelse, så hadde jeg tenkt at den kom sent, men godt. Men nå vet jeg vet ikke hva jeg skal mene. Vi vet jo fremdeles ikke om vi blir prioritert.

Tiltro til kommunene

Kunnskapsminister Guri Melby forteller at selv om kommunene får velge dette selv, så forventer hun at prioriteringen blir fulgt opp.

– Dette er samme måte som det ble gjort når vi besluttet at helsepersonell skulle prioriteres. Da fulgte kommunene opp, og det har jeg tiltro til at blir gjort nå.

FØR SKOLESTART: Kunnskapsminister, Guri Melby, sier at alle ansatte i skoler og barnehager, skal få vaksine før skolestart.

Melby opplyser at prioriteringsendringen er et resultat av at det kommer færre vaksinedoser.

– Vi har hele tiden sagt at ansatte i skolene skal få første dose før skolestart i august. Med dette vedtaket så blir det mulig, også for de ansatte i slutten av 20-årene, som i utgangspunktet er sist i køen.

Regner med at det går

Områdedirektør i KS, Helge Eide, forteller at de allerede i april ba regjeringen om å prioritere opp barnehage- og skoleansatte.

– Vi tar beslutningen fra regjeringen til etterretning. Siden vaksineringen har kommet ulikt rundt om i kommunene, så er det fornuftig.

SIDEN APRIL: Områdedirektør i KS, Helge Eide, forteller at de har bedt om å kunne prioritere ansatte i barnehagene og skolene siden april.

Eide er optimist for at kommunene skal klare å få fullført vaksineringen av de ansatte før skolestart.

– Det er bra at kommunene selv får vurdere hvor stort behov dette er. Vi regner med at vi skal klare å få fullført vaksinering av denne gruppen, men det står på hvor mange doser kommunene får.