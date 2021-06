EM-fest i Ungarn er direkte forbundet med frykt, hat og utenforskap for lesbiske Viktória.

Vi sitter på kafeen «Flow» i Budapest sentrum. Det er et romslig lokale, og en servitør med regnbue-farget skjorte svinser rundt mellom bordene.

Inn kommer lesbiske Viktória Radványi smilende. Hun er kommunikasjonssjef i Pride Budapest, og en av få som tør å snakke «on record» på vegne av LGBTQ-miljøet i byen.

– Jeg opplever hets nesten daglig, forteller hun.

– Men i akkurat dette nabolaget kan jeg gå hånd i hånd med kjæresten min og føle meg trygg. Andre steder går jeg konstant og kikker etter folk som kan skade meg, legger hun til.

FUNNET SITT MILJØ: På denne kafeen føler Viktória det er trygt å snakke kritisk om myndighetene i Ungarns manglende aksept for homofili. Også på kamera. Foto: Pål Schaathun

Skremt av fansen

Budapest er denne sommeren en av vertsbyene i fotball-EM. Ungarske fans har allerede blitt avbildet med bannere mot homofili og Black Lives Matter på tribunene og i gatene.

FORAKT: Dette bildet av banneret med ANTI LMBTQ (som er den ungarske skrivemåten av LGBTQ) har sirkulert på nettet og startet en UEFA-etterforskning. Foto: Twitter

UEFA har startet etterforsking etter at bilder av bannerne med hatbudskap har sirkulert i sosiale medier.

At disse bildene dukker opp, overrasker ikke Viktória.

– Under EM i 2016 gjorde vi det også bra i en eller to kamper, husker jeg.

Etterpå tok fansen til gatene. De marsjerte og sang «dirty faggots». Det var veldig skummelt og ubehagelig, minnes hun.

Ny lov mot «homofilt budskap»

Hun forteller om en stressende arbeidshverdag i et tøft politisk klima.

For én uke siden vedtok myndighetene i Ungarn en lov som forbyr «homofil promotering» overfor mindreårige.

– Loven ble vedtatt nylig, men propagandaen har skjedd gradvis over mange år. Det er allerede sånn at all tegn til homofili er slettet fra skolebøkene, forteller Viktória.

FIKK NEI: Slik ønsket politikerne i München å se Allianz Arena på kampdag i morgen. Foto: Andreas Gebert

Politikere og fans i München skuffet

Onsdag spiller Ungarn siste kamp i gruppespillet i München.

Politikerne i den tyske vertsbyen hadde et ønske om å lyse opp Allianz Arena i regnbuens farger, som en støtte til LGBTQ-miljøet, men fikk nei av UEFA.

Bystyremedlem for Die Grünen i München, Beppo Brem var den aller første politikeren som luftet tanken om å kle stadion i regnbuefargene.

GIR IKKE OPP: Bystyremedlem for Die Grünen i München, Beppo Brem, mener et Allianz Arena i regnbuens farger ville vært en perfekt anledning til å ta avstand fra de ungarske lovendringene.

– Ungarn er medlemmer av EU, og da må de forholde seg til europeiske verdier. Nå blir i stedet situasjonen for homofile i Ungarn nok en gang forverret. Vi får ikke gjort noe med deres vedtak, men vi kan si klart ifra om hva vi mener når de kommer hit, sier han til TV 2.

– Fotball handler om Fair Play. Hva er mer Fair Play enn å ta kampen mot diskriminering og mangelen på toleranse. Fotballen har en plikt til å stå opp mot dette, legger han til.

Også fansen i den tyske vertsbyen er skuffet:

– Etter at Manuel Neuer gikk foran med regnbuefarget kapteinsbind, hadde vi virkelig håpet det kunne bli en regnbuefarget stadion, sier Laura Reif.

PRIDE TYSKER: Denne Pride-gesten av Manuel Neuer i Tysklands siste gruppespillkamper har gjort fansen i München stolt. Foto: Philipp Guelland

Allerede da planene for Allianz Arena ble kjent uttalte den ungarske utenriksministeren seg.

– Det er ekstremt skadelig og farlig å blande sport og politikk, sa Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó til nyhetsbyrået MTI mandag.

– Idretten kan bane veien for at det ikke har noe å si hvem du er, hvor du kommer fra og hvem du elsker. Men at det viktigste er å stå sammen og oppnå store ting, uavhengig av legning, avslutter Viktória og tusler avgårde i Budapests gater.