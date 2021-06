Marcus & Martinus om singellivet: – Sliter ikke

– Det er helt fantastisk. Det er en stund siden vi har vært her siden sist, så veldig, veldig gøy å være tilbake i Halden, og å få lov til å opptre på 15-årsjubileumet, sier Martinus Gunnarsen (19) til TV 2.

– Vi gleder oss masse, istemmer tvillingbroren Marcus Gunnarsen (19).

Tvillingparet fra Trofors i Nordland, som fikk sitt gjennombrudd i Melodi Grand Prix Junior i 2012, er blant artistene som opptrer på den femtende sesongpremieren av Allsang på grensen på Fredriksten festning torsdag kveld.

ALLSANG: Marcus & Martinus opptrer på Allsang på grensens 15-årsjubileum sammen med artist Adelén Rusillo Steen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Planlegger turné

Etter flere år med plateutgivelser og turnévirksomhet i både inn- og utland, satte pandemien en stopper for duoen Marcus og Martinus i 2020. Ett år senere er popstjernenes vante liv sakte, men sikkert tilbake igjen.

– Vi fikk gjort litt i 2019, men når vi hadde planlagt den store turnéen som vi skulle på i 2020, så kom jo korona, og det ødela jo utrolig mye for oss. Og det har jo ikke blitt så mye i 2021, men vi driver og planlegger fremover, forteller Marcus.

– Vi drar nok på turné i 2022, og forhåpentligvis kan vi slippe billetter snart. Men i år har vi jo vært mye i studio. Vi skal slippe mer musikk i år. Vi gleder oss masse, sier han videre.

De populære artistene forteller videre at de ønsker å satse fullt og helt på musikkarrieren, og at eventuelle studier må vente. Enn så lenge er de privatister og tar opp fag på videregående.

– Vi er kanskje ferdige neste år eller året etter, forteller Marcus, og legger til:

– Akkurat nå har vi bare planer for musikken, og reiser snart ut.

Trofors-tid

19-åringene har likevel fått en smakebit på russetiden hjemme i Trofors, der de har tilbrakt mesteparten av pandemien.

– Vi har vært med vennene våre som har vært russ i år, og hatt det hyggelig med dem, sier Marcus.

Hjemstedet står hjertet nær for brødrene.

– Vi er så takknemlige for å være i Trofors ­– spesielt i denne tiden, for det er jo så mange som sier: «Hvorfor vil dere ikke flytte ut?», forteller Marcus, og legger til at Trofors har hatt lite med koronasmitte.

– Man lever jo et normalt liv der, og vi er veldig takknemlige for å bo der, skyter Martinus inn.

«BELINDA»: Tvillingbrødrene fremfører sin nye låt, «Belinda», under Allsang på grensen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Single

Med hundretusenvis av ivrige fans verden over og bøttevis med oppmerksomhet, skulle man tro at duoen ikke skulle ha utfordringer med å finne en kjæreste – men den gang ei.

– Kjærligheten ... Vi er ikke så gode der, forteller Martinus.

– Vi er single, og har ikke noe problem med det. Selvfølgelig hadde det vært fint med en kjæreste, men jeg sliter ikke, forteller Marcus.

Ingen av brødrene bruker datingapper. Begge mener de imidlertid kanskje behøver noen datingtips.

– Slide into the DMs (direktemelding på Instagram, journ.anm.), kanskje?, spør Martinus lurt.

– Har dere gjort det?

– Nei, egentlig ikke. Kanskje vi burde ha prøvd det da, sier han.

– Hvordan er drømmedama?

– Jeg kan ikke beskrive drømmedama egentlig. Jeg vil ikke si at jeg foretrekker noe foran noe annet på en måte. Det kommer jo også an på personlighet – det er jo utrolig viktig. Du har jo ikke lyst til at hun skal være utrolig fin, og så har hun en kjempedårlig personlighet. Da holder det ikke, mener Marcus.

Tvillingbroren sier seg enig.

– Jeg tror hun kommer når hun kommer, og så er hun perfekt da, sier Martinus.

Ny låt

I disse dager er stjernesangerne aktuelle med låten «Belinda», som de fremfører under torsdagens premierekonsert.

Tvillingene forklarer at «Belinda» betyr «vakker kvinne» på spansk, men er hemmelighetsfulle rundt om sangen er inspirert av en konkret person eller ei.

– Sangen er noe folk kan relatere seg til på mange forskjellige måter. Dere får tenke på det, kanskje, kanskje ikke, sier Marcus med et lurt smil.

I sesongpremieren av Allsang på grensen opptrer også Emma, Sissel Kyrkjebø, Bjørn Eidsvåg, Åge Aleksandersen og Ulrikke Brandstorp.

DUETT: To av Norges største artister, Sissel Kyrkjebø og Bjørn Eidsvåg, har tatt turen til premieren av Allsang på grensen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

