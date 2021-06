Slik åpner Lysbakken for statsminister Vedum: – De må finne ut av det på egenhand

Dersom SV etter en rødgrønn seier velger å ikke gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, varsler partileder Audun Lysbakken nå at partiet ikke vil stille seg i veien for at Trygve Slagsvold Vedum (Sp) blir statsminister.