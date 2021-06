Nakstad om delta-trusselen: – Ser ikke ut til å påvirke gjenåpningsplanen

I Norge er det til nå oppdaget 134 tilfeller av delta-varianten, tidligere kalt den indiske mutasjonen av covid-19.

Ifølge WHO er virusvarianten mer smittsom og er nå oppdaget i over 80 land,

Virusmutasjonen har tagger som fester seg enda bedre på cellene i kroppen vår. Det kan igjen føre til at man får en større virusmengde inn i kroppen, som videre kan føre til mer alvorlig sykdomsbilde.

– Vi har kontroll

Delta-varianten sprer seg i Europa. I Storbritannia er nå 98 prosent av påviste virustilfeller, delta.

I flere land truer varianten nå gjenåpningsplaner.

– I land som Portugal og Storbritannia så er det nå nærmes bare delta. Og i flere land ligger andelen på rundt 20 prosent. Det kan i prinsippet få konsekvenser i alle land, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Men Nakstad er ikke veldig bekymret på Norges vegne.

– Foreløpig ser det ikke ut til å påvirke gjenåpningsplanen vår. Det er liten andel av denne varianten i Norge, og vi har kontroll på den spredningen som har vært.

90 prosent av smittetilfellene i Norge er fremdeles alfa-varianten, også kalt den britiske mutasjonen.

– De tilfellene av delta som er blitt oppdaget i Norge, sprer seg over ganske lang tid. Så vi har foreløpig god kontroll.

Kan påvirke karanteneregler

Nakstad understreker at vi må kunne forvente at delta også kan spre seg i Norge etter hvert. Den eneste måten at varianten ikke skal få for stort spillerom, er å fortsette vaksineringen.

– mRNA-vaksinene som vi bruker i Norge, har 90 prosent beskyttelsesgrad mot delta-varianten etter andre dose. Men etter første dose så er det kun én tredjedel som er beskyttet mot symptomatisk sykdom.

Portugal og Storbritannia er populære feriemål for reiselystene nordmenn, og mange lurer på om virusvarianten kan påvirke hvilke land som blir røde og grønne.

Nakstad understreker at det ikke er andel delta som avgjør om et land blir rødt eller grønt, men antall smittetilfeller i forhold til innbyggere.

– Blir det mange smittetilfeller i enkelte land, så kan det påvirke de lokale karantenereglene i hvert enkelt land. Men alle land får en økende andel vaksiner, så det er grunn til å tro at det blir bedre.

Viss bekymring

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Frode Forland, senker ikke skuldrene helt ned.

– Vi har en viss bekymring for spredningen av enten denne eller andre potensielt mer smittsomme varianter, både internasjonalt og i Norge.

Forland understreker derimot at vaksinene som blir brukt i Norge har en god dekning etter fullvaksinering. AstraZeneca og Janssen vaksinene er derimot vaksiner som ikke ser ut til å være like effektive mot varianten.

Men Forland opplyser om at innreisekravene til Norge, ikke kommer til å bli påvirket av hva slags vaksine man er vaksinert med.

– Vi håper og tror at smittetrenden i Norge kommer til å fortsette nedover. Tiltakene som blir innført ved lokale smitteutbrudd av delta, har vist seg å fungere godt.

– Ingenting er helt sikkert, men vi tror at så lenge vaksineringen fortsetter, så vil vi unngå en ny nedstenging.