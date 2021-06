Prins Harry returnerer til England denne uken

1. juli ville prinsesse Diana ha fylt 60 år, det markerer britene med å sette opp en statue av henne på Kensington Palace.

The Independent fikk det bekreftet tidligere denne måneden at prins Harry vil overvære seremonien, og nå skriver de at han reiser til England fra USA denne uken.

Dermed returnerer han til fødelandet kun få uker etter at hertuginne Meghan fødte parets andre barn. Fredag 4. juni tok de i mot datteren som har fått navnet Lilibet «Lili» Diana Mountbatten-Windsor.

STATUE: Prinsesse Diana døde etter en bilulykke 31. august 1997, på det som skulle vært hennes 60-årsdag får hun en statue på Kensington Palace. Foto: JOHNNY EGGITT

Fra før har paret sønnen Archie på to år, og det var lenge ryktet at Harry ville ta han med seg til statueavdukingen. Dette skriver Express nå at ikke vil skje, til stor skuffelse for dronningen som ikke har sett oldebarnet sitt på over ett år.

– Dronningen er desperat etter å se Archie, sier kongehusekspert Katie Nicholl til avisen.

Archie har faktisk ikke møtt noen medlemmer av kongefamilien personlig siden november 2019, da han dro med foreldrene til Canada. Han har blitt i provinsen British Columbia de få gangene Harry og Meghan har vært i England.

Men Archie skal ha snakket mye med dronningen via Zoom og telefon, noe Harry bekreftet i det mye omtalte intervjuet med Oprah Winfrey.

ARCHIE: 8. mai 2019 viste Meghan og Harry stolt frem sin sønn. Foto: DOMINIC LIPINSKI

– Han har snakket mer med min bestemor det siste året enn jeg har gjort på mange, mange år, sa hertugen.

Siden Harry reiser fra USA er han nødt til å isolere seg i enten fem eller ti dager når han kommer frem. I England kan man nemlig betale for en privat test etter fem dager i isolasjon, for å gjøre karantenetiden kortere.

Kilder har fortalt at Harry vil tilbringe isolasjonen i Frogmore Cottage like utenfor London, som er hertugen og hertuginnens base i England.