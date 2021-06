Mener vi kunne dyrket avokado i Norge. Én detalj setter en stopper for det

Petter E. Røkke i SINTEF forsker på industriell restvarm og er klar på at denne utnyttes for lite til oppvarming i Norge.

– Det årlige energiforbruket i Norge er på ca. 236 terrawattimer, hvor ca. 10 prosent av dette går tapt i overskuddsvarme som går ut i atmosfæren. Denne kunne vi for eksempel tatt i bruk til svære tørkeanlegg for tare og storstilt dyrking av avokado. Så mye har vi tilgjengelig i restvarme.

Røkke mener Industriell energieffektivisering har kommet i skyggen av andre nødvendige klimagrep, som elektrifisering, ny fornybar kraft og CO2-fangst.

ENORME MENGDER: Forsker Petter E. Røkke sier industri-Norge har så mye ubrukt restvarme at man kan tørke tare i så store mengder at vi kan binde CO2 fra en halv million fossilbiler. Foto: SINTEF

– Det er viktig at vi skaper verdier av det vi taper av restvarme i dag, slik at elektrisitet kan frigjøres til andre formål og man kan redusere behovet for ytterligere kraftutbygging.

300.000 går i «lufta»

SINTEF-forskeren viser til at hos ELKEM, en stor industriaktør i Norge, slipper ut overskuddsvarme til en verdi av 300.000 kroner hver dag. I dag gjenvinner bedriften like mye energi som de ti største vindmølleparkene i Norge produserer.

Røkke mener der er flere måter Norge kan bli bedre til å utnytte overskuddsvarme til oppvarming. Det ene er at alle nye industrianlegg må gjennomføre en kost/nyte-analyse for å utnytte overskuddsvarme.

– Det har vi i SINTEF skrevet et eget innlegg om og støtter hundre prosent. I tillegg må norske myndigheter gjøre det mer lukrativ for industrien å samarbeide med samfunnet rundt med at overskuddsvarme blir til oppvarming for bolig og bygg, sier Røkke.

Kan ikke utnytte varmen

– Morgendagens bygg bør settes i stand til å ta i bruk den smarteste energiløsningen til oppvarming, ikke ensidig låses til kraftnettet og bidra til effekttopper, sier Trygve Tomren-Berg, daglig leder i Norsk Fjernvarme, til TV 2.

Han mener regjeringen ikke legger godt nok til rette for flere miljøvennlige varmekilder, alternativer til elektrisitet, for å avlaste strømnettet og sikre billigere nettleie for nordmenn.

KREVER ENDRING: Trygve Tomren-Berg mener at man kan hindre store utbygginger i kraftnettet, som for eksempel vindmøller, om man i større grad tar i bruk industriell overskuddsenergi til å varme boliger og bygg. Foto: Øystein Andreas Bjerke

I Norge er det elektrisk oppvarming i form av panelovner som er normen. Slike systemer kan ikke ta i mot for eksempel vannbåren fjernvarme fra industriell overskuddenergi.

– For å unngå effekttopper og høye strømpriser, er ingenting bedre enn å bruke noe annet til oppvarming. Da flytter man hele oppvarmingen til en annen varmekilde som ellers ville gått til spille.

Tomren-Berg viser til at man i Sarpsborg gjenbruker varmen fra produksjonen fra Borregard til å varme boliger i byen, deriblant et sykehjem. Det har gjort at kommunen har frigjort plass i strømnettet til å bygge elbil-ladestasjoner.

– Normen være å bygge smarte boliger. Hvis man bygger med radiatorer eller vannbåren gulvvarme, så kan bygningen varmes med hva som helst. Både elektrisitet, fjernvarme, varmepumper eller bioenergi, sier fjernvarme-sjefen.

– Vil være en forspilt mulighet

– Hvorfor blir det ikke bygget flere slike hus?

– Problemet er at byggeregelverket ikke stiller gode nok krav, slik at varmesmarte hus faktisk bygges. Man hevder vannbåren varme er for dyrt å bygge, men det er en minimal prisforskjell hvis man velger de riktige løsningene. Kostnadene er ikke et gyldig argument lenger.

– Myndighetene må altså stramme inn slik at det blir strengere krav til å bygge slike smarte hus?

– Vi mener at byggteknisk forskrift bør ha tydelige krav til energifleksibel oppvarming, i praksis vannbåren varme. Det er varslet en ny byggteknisk forskrift på høring i sommer, men vi tror ikke at dette vil bli fulgt opp nå heller. Det vil være en forspilt mulighet.

Trygve Tomren-Berg sier Norsk Fjernvarme flere ganger har kommet med oppfordring til å stramme inn i regelverket overfor norske myndigheter.

– Istedenfor har de svekket kravene. Svaret er at det handler om kostnader. Vi mener det er feil og har rapporter som motbeviser dette.

Vil ikke love endringer

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sier til TV 2 at regjeringen nylig la fram en stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, med mål om bedre samspill mellom kraftsystemet og fjernvarmesystemet.

UENIG: Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) er uenig om at dagens byggteknisk forskrift ikke legger til rette for bygging av smarte hus og bygg som tar i bruk andre varmekilder. Foto: Torstein Wold / TV 2

Han avviser at dagens byggteknisk forskrift er til hinder for smarte boliger.

– Byggteknisk forskrift setter minimumskrav til energieffektivitet og krav til hvilke energiegenskaper bygningskroppen må oppfylle. Dagens plan- og bygningslov legger til rette for at bygg tilknyttes fjernvarmeanlegg.

– Norsk Fjernvarme mener det er feil. Vil det bli gjort endringer som stiller strengere krav til å bygge boliger som kan ta i bruk fjernvarme?

– Vi kan ikke kommentere hvilke endringer som vil foreslås i forskriften i fremtiden, svarer Astrup.