Elizabeth får ikke møte sine fullvaksinerte foreldre

Mange kunne slippe jubelen løs da det i helgen ble åpnet for at familiemedlemmer i EU og EØS fikk komme til Norge. Men for andre er det fortsatt usikkert når de kan møte sine kjære igjen.

Elizabeth Salazar Borelly bor med familien i Kongsberg. Fredag i forrige uke så de på regjeringen sin pressekonferanse, som handlet om trinn tre i Norge sin gjenåpningsplan. De hadde store forhåpninger.

– Jeg håpte på gode nyheter. Jeg var sikker på at foreldrene mine skulle få komme til Norge og besøke oss igjen snart.

Foreldrene hennes bor i Houston i USA og er fullvaksinerte. De hadde allerede bestilt flybilletter til Norge, i tilfelle det skulle bli åpnet opp for innreise.

Stor nedtur

Skuffelsen ble stor da regjeringen ikke åpnet for at familiemedlemmer utenfor EU, EØS og Storbritannia kunne reise inn til Norge. Foreldrene måtte avbestille flybillettene.

– Jeg var så spent før pressekonferansen. Barna mine satt med meg og så på. Vi var helt sikre på at vi skulle få gode nyheter. Så det ble veldig tungt, også for barna. Det første de spurte om var hvorfor besteforeldre fra for eksempel Storbritannia kan komme men ikke fra USA, sier Salazar Borelly.

Hun har stor forståelse for at gjenåpningen må skje gradvis, men hun mener at familiemedlemmer burde få prioritet, uavhengig av hvor i verden de er bosatt.

– Folk blir testet før de går på flyet til Norge, og ved ankomst. De må i karantene og blir testet der også. Når folk er villige til å ta alle disse kontrollene, så sliter jeg med å forstå hvorfor regjeringen ikke vil slippe de inn til Norge, sier hun.

Foreldrene til Elizabeth bor i Houston i USA. De er fullvaksinerte og hadde bestilt flybilletter, men måtte avbestille da det ikke ble åpnet for innreise. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

– Holder familier fra hverandre

Mange er i samme situasjon som Salazar Borelly, og får fortsatt ikke møtt sine kjære fordi de bor utenfor EU og EØS. Flere av de har engasjert seg i Facebook-gruppen "Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19, 2020-2021". Gruppen har over 11.500 medlemmer, og jobber for at alle skal få møte sine nærmeste igjen, uavhengig av hvor i verden de bor.

– Det er mange som sliter med dette. Regjeringen må tenke på at det for mange har gått nesten to år siden sist de møttes. De holder familier fra hverandre, sier Salazar Borelly.

Når hun kan treffe foreldrene igjen, er uvisst. Men hun ser frem til dagen de endelig kan møtes igjen.

– Det blir et fantastisk øyeblikk. Jeg har ventet så lenge. Jeg får gåsehud bare ved tanken, sier Salazar Borelly.