Kan arrangere konserter med stående publikum, men ikke servere alkohol

– Dette kan umulig ha vært intensjonen til regjeringen.

Det sier Ivar Chelsom Vogt, leder ved USF Verftet, en av Bergens største kulturscener.

Forrige fredag gikk Norge inn i den tredje fasen av gjenåpningen, til stor glede for kultur- og idrettsarrangører. Blant annet kan det nå arrangeres konserter med opp til 200 mennesker - uten tilviste sitteplasser.

Men en ting har regjeringen opprettholdt: All alkoholholdig drikke skal serveres ved bord eller stol.

– Vi har nå lov til å ha et stående publikum, men når regjeringen opprettholder kravet om bordservering, er det vanskelig å se hvordan vi skal løse det.

På "Hot!Hot!Hot!"-festivalen i Bergen i forrige uke, kunne publikum for første gang på lang tid danse, etter at regjeringen fjernet kravet om tilviste sitteplasser med inntil 200 publikummere. Foto: Roj Ferman

Konsertfeber, men...

Etter 15 måneder med strenge restriksjoner, jublet kulturbransjen for økt publikumstall. Endelig kunne festivaler og konserter ha opp til 200 publikummere innendørs - uten tilviste sitteplasser.

I Bergen har dette skapt konsertfeber, og i løpet av juni måned skal flere hundre artister stille på de ulike kulturscenene i Bergen.

Bare i løpet av den neste uken skal USF Verftet arrangere to festivaler, hiphop-festivalen «Ruller hardt» og indie/leftfield-festivalen «12 grader og regn».

Endelig kan publikum stå på konsert. Her fra "Hot!Hot!Hot!" i forrige uke. Foto: Roj Ferman

– Kravet om bordservering går direkte utover publikumsopplevelsen, sier Chelsom Vogt.

– Vi har fullt program. Det blir vanskelig å forklare publikum hvorfor denne «gjenåpningen» ikke ble slik som mange så for seg. Servering er for mange en stor del av konsertopplevelsen.

Gode erfaringer fra i fjor

I fjor sommer var det opp til den enkelte kommune å tolke forskriften for alkoholservering. De fleste tolket da bordservering slik at gjester og publikum selv kunne hente bestilt alkoholholdig drikke ved såkalte hentepunkter.

I fjor kunne kunder på utestedene hente alkoholholdig drikke ved hentesteder, etter bestilling. Slik unngikk man kø. Foto: Vidar Ruud / Scanpix

– På den måten unngikk man trengsel og kø i baren. Dette hadde vi svært gode erfaringer med dette fra i fjor, sier Chelsom Vogt.

Nå har Helsedirektoratet presisert dette: Alkohol skal serveres ved stol eller bord.

– Dette er umulig å gjennomføre når vi samtidig skal øke publikumstallet.

Lederen ved Verftet sier kravene kan betyr at de må nedskalere publikumstallet.

– Vi vet rett og slett ikke hvordan dette slår ut. Stimuleringsordningen forutsetter at man faktisk prøver å selge de billettene man kan. Samtidig er det å ta seg en øl en viktig del av konsertopplevelsen til folk.

Åpner ikke for stående pils

Helsedirektoratet begrunner kravet med økt smitterisiko når mennesker på et serveringssted beveger seg rundt og er i kontakt med andre.

Helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H), forstår at kulturbransjen er oppgitte, men vil ikke lempe på kravet om bordservering før trinn fire. Foto: Fredrik Hagen / Scanpix

– Det har vært flere smitteutbrudd ved serveringssteder i Norge i pandemien som har fått store ringvirkninger, sier assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.

– Men erfaringene fra gjenåpningen viser at det er mulig å opprettholde godt smittevern under de nåværende reglene. Derfor har vi anbefalt at de opprettholdes i trinn tre av gjenåpningen, sier han.

Tidligst om to uker

Helseminister Bent Høie (H) slår fast at de ikke vil lempe på kravet om bordservering før trinn fire.

– Hva er problematisk med å la folk hente bestilt drikke ved hentesteder, slik som i fjor?

– Vi er ganske trygge på at folk da kommer til å stå litt mer sammen. Det vet vi av erfaring, sier Høie.

– Akkurat nå, på trinn tre, har våre fagmyndigheter vurdert det som tryggest å fremdeles ha bordservering. I trinn fire kan vi gå bort fra dette.

Tinn fire skjer tidligst tre uker etter trinn tre, altså først etter 9. juli.