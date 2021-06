Tapetserte gutterommet med Ronaldo-bilder - så fjernet Mbappé alle sammen

Se øverst: «Beviset» på at Ronaldo ikke er menneskelig



Se Portugal-Frankrike på TV 2 og TV 2 Play onsdag fra klokken 20.00!

Onsdag kveld møtes to superstjerner til duell i Budapest.



Portugals Cristiano Ronaldo (36) har i en årekke vært en av fotballens ubestridte ledestjerner i lag med Lionel Messi.

INSPIRERT AV RONALDO: Cristiano Ronaldo har i en årrekke vært en stor inspirasjonskilde for Kylian Mbappé. Men nå kan det virke som om vidunderbarnet i større grad ønsker å skape sin egen historie. Foto: Franck Fife

På motsatt side står Frankrikes stjerneskudd Kylian Mbappé – 22-åringen som allerede har vunnet VM, tre ligatitler i Frankrike og som for mange, blant annet Robin van Persie, er det opplagte valget i lag med vår egen Erling Braut Haaland til å bli fotballens nye superstjerne.



Men i kveld er det Cristiano Ronaldo og Kylian Mbappé mye vil handle om. Og det til en duell som definitivt betyr mye spesielt for sistnevnte.

– Mitt første idol var Zinedine Zidane for alt han har oppnådd med Frankrike. Men så var det Cristiano Ronaldo. Han har vunnet så mye, og likevel fortsetter han å være en vinner etter så mye suksess, har Mbappé tidligere uttalt ifølge Marca.

Møtte Ronaldo og Real Madrid allerede i 2012

Men det er slett ikke bare alle titlene og Cristiano Ronaldos vanvittige sult på nye titler de siste årene som har gjort portugiseren til en favoritt hos 22-åringen.

Allerede i 2012 fattet nemlig Real Madrid interesse for det franske supertalentet. Den gang 13 år gamle Kylian reiste da til Spania for å besøke klubben på treningsfeltet Valdebebas.



I løpet av oppholdet møtte han blant annet på Cristiano Ronaldo:

2012: 13-year old Kylian Mbappé meets his hero Cristiano Ronaldo.



2017: Mbappé scores 5 UCL knockout goals, the same as Ronaldo. pic.twitter.com/F6LR1qGfIx — EUROs Tweet (@Football__Tweet) April 19, 2017

Real Madrid endte aldri opp med Mbappé, som i stedet ble i hjemlandet og signerte for Monaco.



Men Real Madrid og Cristiano Ronaldo hadde for lengst kapret hjertet til den unge franskmannen. Et bilde fra Mbappés barndomsrom, angivelig tatt i 2013, levner ingen som helst tvil om nettopp det.

Kylian Mbappe used to have a few Cristiano Ronaldo posters on his wall as a kid... pic.twitter.com/0wKRB4Xdpk — Squawka Football (@Squawka) March 22, 2017

I 2016 gjorde Mbappés far, Wilfried, et intervju med France Football. Der gjorde han det klart og tydelig at Real Madrid var favorittklubben til sønnen - og at Cristiano Ronaldo var det opplagte forbildet.

– Han brukte timesvis på å se på videoer av Ronaldo på internett, fortalte faren.

Vokste fra idoliseringen

Etter 16 mål på 41 kamper for Monaco, ble det tidlig klart at Kylian Mbappé var et talent utenom det vanlige. Sommeren 2017 var det PSG som fikk kloa i den franske gullgutten.

I hovedstaden Paris utmerket Mbappé seg umiddelbart.



Og da han og PSG gjestet Spania og Real Madrid til 16-delsfinale i desember 2017, var det en fransk 19-åring på laget som hadde modnet skikkelig på noen få år.

På motsatt side sto Cristiano Ronaldo. Men Mbappé gikk offensivt til verks.

– Han er en barndomshelt og det var fantastisk å møte ham da jeg besøkte Valdebebas (som 13-åring). Men jeg er en konkurransemann og alt jeg vil gjøre er å vinne, vinne og vinne. Så det spiller egentlig ingen rolle hvem som står på motsatt side; jeg ønsker å vinne, meldte Mbappé til spanske Marca i forkant av oppgjøret i Spania.

Og så slo han fast at tiden der Ronaldo virkelig var det store idolet, kanskje var over.

– Jeg så opp til Ronaldo da jeg jeg var yngre, men nå reiser jeg til Bernabeu for å spille og vinne, uttalte Mbappé .

Fjernet plakatene av Ronaldo

For Kylian Mbappé ble sesongen 2017/2018 en eneste stor opptur. I Frankrike scoret han 13 mål på 28 kamper og var en sterk bidragsyter til at seriemesterskapet ble sikret.

– Han kan bli den nye Pelé. Det er ingen begrensninger for ham. Han er bare 18 og han vil bare bli sterkere. Når du ser forskjellene han utgjør når han løper inn i rom... han scorer mål og han hjelper andre til å score også. Bare de største har det, konkluderte daværende Arsenal-trener Arsene Wenger til FT1.

Likevel kom den største oppturen på sommeren da Frankrike gikk til topps i VM. I finalen ble Frankrikes nye yndling den andre tenåringen som har scoret i en VM-finale – i celebert selskap med nevnte Pelé.

Frankrike vant VM og året 2018 ble en gedigen opptur for Mbappé.

2018 var året franskmannen for alvor gjorde det klart at han ikke bare var et enormt supertalent. Året 2018 markerte Kylian Mbappé for alvor at han var en å regne blant de ypperste av de ypperste i internasjonal fotball.

Selv markerte han det med å legge ut en kopi av et ikonisk bilde på Instagram - der plakatene på gutterommet av Ronaldo var byttet ut med egne høydepunkt fra sin egen karriere.

Selv om TV-bildene gang på gang vitner om et godt forhold mellom Kylian Mbappé og Cristiano Ronaldo når de møtes, forteller kanskje utskiftningen på gutterommet litt om typen Mbappé virkelig er.

For nå setter han seg enorme mål – akkurat som barndomshelten Cristiano Ronaldo har gjort i en årrekke.

– Jeg har aldri sagt at jeg vil bli tidenes beste spiller, men jeg har heller aldri sagt at jeg ikke kan bli det. Jeg vil ikke sette et tak på hvor god jeg kan bli. Ingen kan stoppe deg om du virkelig ønsker å oppnå suksess, uttalte Mbappé i forkant av VM.

I kveld kan en ny milepæl vente for franskmennenes største håp når Cristiano Ronaldo og Portugal står på motsatt side i Budapest.



– Jeg har spilt på samme bane som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. De er bedre spillere enn meg og har vunnet mye mer, men jeg forteller meg selv at jeg er best. Det er kun slik jeg ikke setter begrensninger på meg selv, sier Kylian Mbappé.

Se Portugal-Frankrike på TV 2 og TV 2 Play onsdag fra klokken 20.00!