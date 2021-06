EM-kometen ble ofret for Chelsea-flopp: – Jeg tror de er fly forbanna nå

Tre år senere er Manuel Locatelli (23) på alles lepper. Men det er langt fra sikkert at han får spille i EM-innspurten.

– Jeg kan ærlig talt ikke tro det ennå. Jeg kommer til å gråte når jeg møter foreldrene mine.

Vi er i oktober 2016, en drømmemåned for en 18 år gammel Manuel Locatelli.

Først banket han inn et langskudd mot Sassuolo, hans første mål i Serie A. Så ble han matchvinner mot Juventus – med selveste Gianluigi Buffon i mål.

Da ble det naturlig nok stilt høye forventninger til tenåringen med en rekke aldersbestemte landskamper for Italia. Men Locatelli ble et offer for kaoset som rammet AC Milan.

FØLELSESLADET: Manuel Locatelli tok til tårene etter å ha banket inn sitt første Serie A-mål. Tilfeldighetene ville ha det til at målet kom mot hans nåværende klubb. Foto: Antonio Calanni

Tung beskjed

Locatelli ble hentet til den gamle storhetens akademi fra Atalanta som guttespiller. Som 16-åring ble han hentet opp til å trene med førstelaget, der han på første trening ble beordret til å mannsmarkere Kaká.

I 2016/17-sesongen oppstod det en åpning på førstelaget da Riccardo Montolivo ble langtidsskadet.

Locatelli startet 17 Serie A-kamper.

Den påfølgende sommeren dro klubben fra motebyen på kjøpefest.

Midtbanetrioen Lucas Biglia, Franck Kessié (lån med kjøpsopsjon) og Hakan Calhanoglou ble hentet inn, sistnevnte riktignok i en mer fremskutt rolle. Locatelli havnet uansett lengre bak i køen.

Manuel er en komplett midtbanespiller Claudio Ranieri

Og da Milan ville hente Chelsea-floppen Tiemoué Bakayoko på lån året etter, ble midtbanetalentet sendt videre. Locatelli ble signert på en lånekontrakt med forpliktelse om kjøp av Sassuolo. Dagen etter ble Bakayoko bekreftet klar på lån til Milan.

Et produkt av eget akademi måtte altså vike.

– Det er jo mulig å være kritisk til den prioriteringen, sier TV 2s ekspert Mina Finstad Berg.

KORT OPPHOLD: Det ble med én sesong på lån for Tiemoué Bakayoko i AC Milan. Han startet 26 seriekamper. Foto: Isabella Bonotto

Så skal det sies at Milan var inne i en periode med økonomisk trøbbel, mange trenerskifter og drama på eiersiden. De skal ha fått om lag 140 millioner kroner for en unggutt som var langt bak i køen.

Gode penger da, dårlig butikk nå.

– Han er verdt i hvert fall det dobbelte i dag. Om ikke det tredobbelte, mener TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Hun har fulgt Locatellis karriere tett, og tror ikke at dagens Milan-ledelse er særlig fornøyd med avgjørelsen som ble tatt i 2018. Etter sigende skaffet de seg heller ikke en tilbakekjøpsklausul.

– Jeg tror de er fly forbanna for det. Det har kommet inn en ny ledelse siden den gang. Det er lett å skylde på forgjengerne, men jeg tror de synes det er kjempeirriterende, spekulerer hun.

Selv om det var tungt å få beskjeden, viste overgangen seg å være akkurat det Locatelli trengte for å få fart på karrieren.

– Lederne sa at de ikke hadde behov for meg lenger. Det var veldig sårende, men det hjalp meg fordi jeg trengte en endring, har han sagt.

Linkes til gigaklubber

Blant de nevnte spillerne, er Kessié (24) den eneste som fortsatt er i Milan. Calhanoglu har signert for Inter, Biglia er 35 år og spiller i Tyrkia, mens Bakayoko denne sesongen har vært på lån til Napoli fra Chelsea.

Locatelli, 23 år, har storspilt for Sassuolo og nå vist seg frem for hele Fotball-Europa. I åpningskampen var han med å rundspille Tyrkia i Roma. Mot Sveits scoret han to ganger og ble utpekt til banens beste.

TV 2s fotballkommentator Endre Olav Osnes ga ham nieren på spillerbørsen.

– Manuel Locatelli, dere. Merk dere navnet, oppfordret han.

Det skal flere storklubber i Europa allerede ha gjort. PSG, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Arsenal, Tottenham og Juventus er blant klubbene som er blitt nevnt.

Skal han gå til en klubb i Italia, er det Juventus midtbanespilleren ønsker seg til, skal man tro Gazzetta dello Sport. Overgangsguruen Fabrizio Romano hevder å vite at Juventus er i ferd med å åpne forhandlinger.

VERDIØKNING: Ifølge Gazzetta dello Sport vil Sassuolo kreve i overkant av 400 millioner kroner for Manuel Locatelli. Men det spekuleres på om en budkrig kan presse prisen opp. Foto: Alessandro Garofalo

Angivelig er klubbens nye trener, Massimiliano Allegri, interessert i å hente ham.

En overgang som kan gjøre vondt til verre for dagens Milan-ledelse.

– Hvis han blir solgt til Juventus, tror jeg det er enda mer irriterende. Da har du produsert en spiller som går til en av dine største rivaler, som du selv solgte for småpenger, sier Finstad Berg.

Manuel Locatelli Alder: 23 år Født: Lecco, Lombardia Klubb: Sassuolo Landskamper/mål: 12/3 Landslagsdebut: 7. september 2020 mot Nederland

Kan miste plassen

Selv hevder Locatelli hardnakket at han bare bryr seg om EM akkurat nå. Hans Italia seiler opp som en av de store favorittene etter et imponerende gruppespill.

De sprudlet fremover på banen, holdt tett bakover og endte opp med full pott til tross for at de hvilte nesten hele laget i siste kamp.

Locatelli var blant dem som tok plass på benken da. Så spørs det om han kommer seg tilbake i startoppstillingen.

Mot Wales var Marco Verratti tilbake på banen. PSG-stjernen er en av landets mest meritterte spillere, og leverte en assist i kampen.

– Italia har et luksusproblem. Rett og slett, konstaterer Finstad Berg.

TRIO: Manuel Locatelli feirer et av sine mål mot Sveits med Jorginho og Nicolo Barella. Til åttedelsfinalen kan trioen bli splittet opp. Foto: Riccardo Antimiani

Foruten Verratti, har de sterke kort i Nicolo Barella og Jorginho.

– Det er vanskelig å benke Verratti, for han er en spiller i verdensklasse. Det er vanskelig å benke Jorginho, for han er pasningssentralen. Og det er vanskelig å benke Barella, for han gir en fysikk, løpskraft og kampvilje som er helt enorm, forklarer TV 2s ekspert.

Men Locatelli er den store formspilleren.

– Hvis du må si ja eller nei, starter Locatelli mot Østerrike?

– Å ... det er hårfint, men jeg ender på ja.

