Hetebølger i ferieland vekker bekymring

Akkurat idet Europa er i ferd med å opne opp for reising, slår hetebølger inn for fullt i fleire populære ferieland. Røde Kors er bekymra for at heten nok ein gong vil ta mange liv.

Grekarane flokkar til strendene i håp om at havet kan kjøle dei ned. No går startskotet for årets første hetebølge i Hellas. Og den blir ikkje nådig, skal vi tru meteorologane. Dei spår over 40 grader mange stader, og heten vil vare minst ut veka.

Hellas opnar, men kokar

Dette er uvanleg tidleg for Hellas. Landets meteorologiske institutt slår alarm, og kom tirsdag med ei rekke råd til korleis innbyggjarane kan takle heten.

Det skjer samtidig som Hellas gjer det endå enklare å komme inn som turist. Ein negativ hurtigtest er alt som skal til. Born under 12 treng ikkje eingong det.

STRENDENE KLARE: Eit dronefoto over stranda Ammolofoi i Nea Peramos, Hellas, viser god kapasitet i heten idet Hellas opnar ytterlegare opp for turisme. Foto: Alexandros Avramidis/Reuters/Scanpix

Juni har ført med seg uvanleg varmt vêr mange stader. Land som Tyskland og Frankrike kokte i forrige veke, og fleire titals personar drukna i forsøk på å kjøle seg ned, ifølge nyheitsbyrået AP.

Eit vêrskifte med lyn, torden og kraftig regn dei siste par dagane har gitt fleire land sørvest i Europa eit etterlengta fall i temperatur. Men no har heten flytta seg austover.

– Det ligg no eit tydeleg skille mellom austlege og vestlege delar av Europa. Varmast er det mellom anna i Hellas og Tyrkia, seier Kristina Kvistad Hustad i StormGeo.

SNUDDE BRÅTT: Vêret gjekk frå steikande hete til storm i Tyskland denne helga. Foto: Tobias Hartl/Vifogra/Scanpix

Kartet til WeatherObs viser tydeleg skillet mellom aust og vest.

– Akkurat no er det faktisk varmare i Finland enn i Spania, seier Kvistad Hustad. Også Baltikum og Russland melder om svært høge temperaturar.

Heteslag i Kroatia

Kvistad Hustad legg til at tidspunktet for heten er ganske uvanleg.

– Ofte kjem desse hetebølgene i august når mange nordmenn allereie har vore på ferie.

HAVET: Adriaterhavet kjøler folk ned i Kroatia. Foto: Antonio Bronic/Scanpix

Eit anna populært ferieland som no slit i varmen, er Kroatia. I hovudstaden Zagreb kviler gradestokken på rundt 35 grader. Det er meldt endå varmare i dagane framover.

Etter ein nokså kald og våt vår i Kroatia, kom heten brått på for mange. Det merkast godt på akuttmottaket i Zagreb. Leiar ved mottaket, Mladen Hrom, seier 18 prosent av innleggingane no skuldast heten.

– Og det er 18 prosent meir enn vanleg. Det er mykje. Folk kollapsar i heten, forklarer Hrom.

På ein grønnsaksmarknad i byen fortvilar seljarane:

– Det er så varmt. Frukten vår toler ikkje denne varmen i lengda, seier Jasmina Matekovic.

Andre innbyggerar meinar derimot at heten ikkje er så ille.

– Heten plagar ikkje meg så veldig. Eg forsøker å kjøle meg ned med noko å drikke, gjerne øl, seier Josip Marincel, som også bur i Zagreb.

– Men eg jo ung. Heten plagar nok andre meir, legg han til.

PUSTAR UT: Den verste heten er over i Frankrike for denne gong. Her er stranda i Palavas-les-Flots sør i landet. Foto: Pascar Guyot/Scanpix

– Fryktar nye dødelege hetebølger

Røde Kors er svært bekymra for hetebølgene i Europa. I ei pressemelding skriv Røde Kors at det er registrert høge temperaturar og tropenetter på uvanleg mange stader, og det felleseuropeiske vêrvarselet har meldt om hetebølge ut juni.

– Den kombinerte risikoen frå hete og Covid-19 vil vere spesielt farleg for dei som er mest sårbare: Dei heimlause, migrantar, eldre, gravide kvinner og kronisk sjuke, sier helse- og omsorgskoordinator i det Internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-Forbundets europeiske kontor, Davron Mukhamadiev.

I 2020 døydde 6340 menneske av hete i Frankrike, Belgia, Nederland og Storbritannia, ifølge Røde Kors.

– Hetebølger i Europa var dei mest dødelege naturkatastrofane i verda i både 2019 og 2020. For dei som bur tett i byar eller har dårleg helse kan dehydrering og heteslag på varme dager ramme hardt, det fortel klimaanalytikar i Røde Kors, Cathrine Tranberg Hårsaker.

Ho legg til at Røde Kors i fleire land no trappar opp innsatsen for å hjelpe spesielt sårbare grupper.

VARMEREKORD: Fleire stader i USA har også sett nye heterekordar i juni. Foto: Bridget Bennet/Scanpix

EU aukar beredskapen

Også EU følgjer med på heten. Europakommisjonen varslar at temperaturane i Middelhavsregionen er venta å bli høgare enn gjennomsnittet gjennom heile sesongen frå juni til september.

– Det er også venta mindre regn, særleg i sentrale delar av Europa og ved Middelhavet. Dermed aukar også faren for skogbrann, seier EU-kommisjonen i ei utsegn. Difor vil no EU auke beredskapen for skogbrann.

Alvorlege hetebølger rammar også andre delar av verda. Fleire stader i USA har det vore rekordhøge temperaturar dei siste dagane. Også fleire land i Midtausten har sett nye varmerekordar i juni.