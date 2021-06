Realitydeltaker i 20-årene dømt til fengsel

Den mannlige realitydeltakeren sparket kjærestens hode som en fotball, ifølge et vitne. Nå er han dømt til syv måneders fengsel.

– Jeg er fornøyd med at handlingene hans endelig får konsekvenser, sier den fornærmede kvinnen til TV 2.

I forrige uke vitnet hun om det hun husker fra byturen i Tønsberg andre juledag i fjor.

På det tidspunktet hadde hun og kjæresten, en mann som har deltatt i et populært realityprogram, bestemt seg for å feire julen sammen. Forholdet hadde vært av og på, men de skulle bruke høytiden til å vurdere fremtiden sammen.

I løpet av dagen var de på en familielunsj før turen gikk til et vorspiel hos hans venner. I den forbindelse hadde den fornærmede kvinnen gitt kjæresten klar beskjed om at han måtte oppføre seg. Tidligere, forklarte hun i retten, har han oppført seg dårlig i fylla.

Som en fotballstraffe

Etter vorspielet gikk turen til Tønsberg sentrum. Kvinnen hadde ikke med seg legitimasjon og kom derfor ikke inn på utestedet.

Har du tips om realitymiljøet? Kontakt TV 2s journalister her.

Det er imidlertid uklart hva som er opptakten til den alvorlige voldsepisoden.

To kvinner, som retten legger avgjørende vekt på, ble vitner til det som skjedde.

Vitnene så paret komme gående mot dem i god fart. Hun gikk litt raskere, mens han kom tett bak. De sa ingenting, men vitnene fikk inntrykk av at det var dårlig stemning mellom dem.

REDD: Kvinnen husker lite av selve hendelsen, annet enn at hun var redd. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

På et tidspunkt dyttet realitydeltakeren til kvinnen slik at hun falt i bakken. Mens hun lå nede, stilte han seg foran henne, trakk høyre ben langt bak og sparket henne med full kraft midt i ansiktet.

– Det var som når fotballspillere skal ta straffe, forklarte det ene vitnet i retten.

Tenkte hun var død

Sparket var så kraftig at kvinnen smalt hodet i en vegg like ved. Vitnene syntes det «så brutalt ut» og de tenkte at kvinnen kunne ha dødd som følge av sparket, ifølge dommen fra Vestfold tingrett.

Vitnenen tok tak i gjerningsmannen og holdt ham til politiet kom til stedet.

Offeret husker bare små glimt fra hendelsen, blant annet at hun følte seg redd.

Hun ble hastet til sykehus der det ble konstatert brudd i nesen, brudd i ansiktet og hjernerystelse.

Til å begynne med fryktet legene at hun hadde pådratt seg en hjerneskade, men i dag har hun ingen fysiske mén.

Eks-kjæresten er nå dømt til fengsel i syv måneder. Vestfold tingrett mener det er skjerpende at volden ble utført i beruset tilstand og at det skjedde i det offentlige rom.

Han må også betale fornærmede 146.000 i oppreisning og erstatning til kvinnen.

«Det er videre skjerpende at skadene ble påført ved at tiltalte stod oppreist og sparket fornærmede kraftig i ansiktet mens fornærmede lå nede og var forsvarsløs. Skadepotensialet ved denne type vold, og særlig risikoen for hodeskader, er betydelig», skriver de.

2,79 i promille

Retten mener det er tilfeldigheter som gjorde at skadene ikke ble mer alvorlige.

Den tiltalte mannen har erkjent straffskyld, men sier at han ikke husker noen ting av selve hendelsen. Tre timer etter at han ble pågrepet viste en blodprøve at han hadde 2,79 i promille.

Det er uklart hvor beruset han var da volden ble utført, men politibetjenten på stedet måtte støtte mannen som slet med å gå og å prate sammenhengende.

I retten uttrykket realitydeltakeren at han er utrolig lei seg for det som har skjedd.

– Dommen er som ventet, og han vil ta den straffen han har fått, sier mannens forsvarer, advokat Christoffer Arnø.

Den fornærmede kvinnen sier til TV 2 at hun ser frem til å legge saken bak seg