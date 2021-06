Gikk hardt ut mot «Bloggerne» – nå skal hun delta selv

GOD KVELD NORGE (TV 2): I fjor kritiserte hun programmet for å være for «blendahvitt». Nå skal Alexandra Joner selv være med i den nye sesongen av «Bloggerne» på TV 2.

Da «Bloggerne»-casten ble sluppet i fjor, reagerte Alexandra Joner (31) sterkt på at det var for lite mangfold.

I flere videoer på sin egen Instagram-profil stilte Joner, som selv er halvt kubansk, spørsmål ved hvor det ble av mangfoldet i sesongen. Dette på bakgrunn av at det ikke var med én eneste person med flerkulturell bakgrunn.

– Det handler rett og slett om å føle seg inkludert, det handler om forbilder, og det handler selvfølgelig om å se noen som seg selv og føle tilhørighet, sa hun.

Gruer seg

Nå kan imidlertid 31-åringen smile, for hun er nemlig en del av den nye casten til årets sesong av «Bloggerne». Joner forteller dog at hun har vondt i magen fordi hun gruer seg.

– Jeg gruer meg litt for i fjor var jeg litt streng og kom med krass kritikk til «Bloggerne» og kalte det for blendahvitt, forklarer hun.

NYTT FJES: Joner kritiserte Bloggerne for å være "blendahvite" i fjor, nå bidrar hun selv med å sette farge på programmet. Foto: TV 2

Hun forteller videre at hun syns det er skummelt å skulle representere de med flerkulturell bakgrunn.

– Jeg håper at folk blir stolte, jeg får angst, sier en spent Joner.

Hun er også veldig spent på hva som kommer med, og forteller at hun ikke har noen anelse om hva hun har sagt eller gjort under innspillingen.

– Jeg har ingen kontroll, det er derfor jeg har panikk! Hva sa jeg i februar, jeg aner ikke.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, er godt fornøyd med å ha fått Joner på laget.

– Alexandra Joner er et multitalent med mye energi og mange jern i ilden. Hun har mye å tilføre, og nå gleder vi oss til å bli bedre kjent med henne i «Bloggerne», sier hun.

UTE: Verken Joakim Kleven eller Anniken Jørgensen blir å se i den nye sesongen. Foto: Espen Solli / Tv 2

Én inn - to ut

Det er imidlertid to profiler fra sesong 14 som vi ikke får følge denne sesongen, og det er Joakim Kleven og Linnéa Myhre.

Ellers så får du se disse kjente profilene i sesongen som kommer:

Sophie Elise Isachsen

Starten på 2021 ble ekstra utfordrende for Sophie Elise, som ble kåret til årets Gullbarbie av Press (Redd Barna Ungdom). I «Bloggerne» snakker hun ut om kåringen og følelsene rundt den. Vi får også ta del i en sårbar prosess når hun undersøker sin egen fruktbarhet, og følger henne og kjæresten Kasper gjennom et hektisk halvår.

SOPHIE ELISE: Snakker ut om følelsene rundt Gullbarbie. Foto: Vidar Ruud

Eveline Karlsen

Skiens-jenta Eveline ble for alvor kjent gjennom forrige sesong av «Bloggerne». Denne våren har hun sin mest hektiske periode noensinne, med store samarbeid for merker som Caia og Saffira. Eveline gjør alt selv - helt uten management eller et influenserbyrå i ryggen. Nå skal hun også bygge sin egen drømmebolig i Skien, og i «Bloggerne» får vi bli med når mange utfordringene dukker opp på veien.

EVELINE: Bygger ny drømmebolig! Foto: Vidar Ruud

Emma Ellingsen

«Bloggerne» følger Emma Ellingsen som tar det store steget og flytter ut av mor og fars trygge hjem og inn i en liten leilighet i Oslo. Emma har endelig fått en dato for sin kjønnskorrigerende operasjon og går noen svært spennende måneder i møte. Vi får følge henne før og etter operasjonen.

EMMA: Bloggerne følger Emma før og etter operasjonen. Foto: Espen Solli / TV 2

Monica Nyhus

Monica og ektemannen Chris tar med seg de fire barna og flytter fra det trygge Sørlandet til Oslo - midt i den tøffeste fasen av pandemien. Vi får følge det modige valget og prosessen, og ikke minst oppturene og nedturene underveis. Paret har store drømmer og masse pågangsmot, og vi får et innblikk i livet bak fasaden hos en småbarnsfamilie litt utenom det vanlige.

NYHUS: Familien flytter til Oslo den nye sesongen. Foto: God kveld Norge

Iselin Guttormsen

Iselin Guttormsen har på kort tid befestet seg som en av landets mest frittalende sexologer. Nå åpner hun egen praksis og vi får ta del i det neste steget på karrierestigen. Iselin driver fortsatt en av landets største podcaster og sjonglerer en stadig mer fartsfylt karriere med livet som småbarnsmor og samboer.

ISELIN: Sexologen er med videre! Foto: Espen Solli / Tv 2

«Bloggerne» - sesong 15 får premiere på TV 2 Play og TV 2 Livsstil denne høsten. Sesongen vil bestå av totalt 21 episoder.