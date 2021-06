Molde-talent solgt til Feyenoord: – Eventyret jeg lette etter

Det bekrefter Molde og Feyenoord tirsdag.

Den 20 år gamle forsvarsspilleren har signert en kontrakt med Feyenoord fra 1. juli. Høyrebacken fra Hammerfest signerte for Molde fra Tromsø i starten av 2020, men er nå ferdig i Rosenes by etter litt over én sesong.

Nordlendingen fikk 36 kamper for Molde og bidro med tre mål og seks målgivende. Han hadde i utgangspunkt en kontrakt ut 2022.

I Feyenoord får Holmgren Pedersen en femårskontrakt, til sommeren 2026.

– Feyenoord er den ideelle klubben for meg med tanke på utviklingen min. Det var dette eventyret jeg lette etter. Jeg er godt kjent med Eredivisie, og jeg gleder meg til å møte lagkameratene, støtteapparatet og supporterne, sier 20-åringen til Feyenoords hjemmeside.

– Fremfor alt gleder jeg meg til å oppleve atmosfæren som er på De Kuip, sier Holmgren Pedersen til klubbens hjemmeside.

Rotterdam-klubbens sportssjef Frank Arnesen sier dette om signeringen:

– Signeringen av Marcus gjør at vi er tilstrekkelig dekket på høyrebacken. Han er en talentfull gutt, som for sin alder allerede har de nødvendige europeiske kampene i beina. Dette er viktig fordi vi også må starte tidlig på denne scenen. I tillegg til sine defensive kvaliteter er han også involvert i spillet fremover. Vi er sikre på at han vil ta de neste skrittene i sin utvikling her i Feyenoord, sier han til klubbens hjemmeside.

Moldes administrerende direktør Ole Erik Stavrum ønsker Holmgren Pedersen lykke til videre.

– Marcus er et fantastisk talent! Han har tatt store steg fra han kom til klubben i fjor vinter og nå er han klar for nederlandsk fotball. Det er utrolig godt gjort! Overgangen var riktig for alle parter, så jeg ser frem til å følge med ham videre, sier Stavrum til klubbens hjemmeside.

Omar Elabdellaoui, Harmeet Singh og Roger Albertsen har tidligere spilt for Feyenoord.

Arne Slot tok nylig over storklubben fra Dick Advocaat. Slot har tidligere trent Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø i AZ Alkmaar. I Feyenoord er også annet Robin van Persie angrepsstrener.

