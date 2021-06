Katja får ikke bli med familien til Norge

Kjæresteordning og koronasertifikat gjør at mulighetene for å komme inn i Norge blir stadig større. Men for at norgesturen skal bli et faktum, stilles det flere krav. Det får konsekvenser for flere nordmenn som har meldt flytting til utlandet.

– Jeg tror vi er glemt bort, ikke valgt bort, sier Katja Lundquist.

Hun og familien er bosatt i København.

Kjæresten, Fredrik Helland, er norsk statsborger. Det er også barna deres. Alfred på 2 år, og Marius på tre måneder.

Dersom Helland hadde hatt en adresse i Norge, så kunne hele familien reist å besøkt familien i hjemlandet. Da hadde Marius på tre måneder, fått besøkt sine besteforeldre for første gang.

Men siden Helland sin adresse er i København, gjør det at Lundquist ikke får komme inn.

– Så lenge jeg ammer, så er det ikke aktuelt at familien min reiser uten meg.

Må dra uten moren sin

Lundquist understreker at hun er heldig som har fått vært med familien under pandemien, og at hun ikke er en av de som har hatt det verst.

– Men det kjennes utrolig bisarr at hele familien min får lov til å komme inn i Norge, bortsett fra meg. Det er urimelig at dersom et barn skal få besøke sine besteforeldre, så må de dra uten mammaen sin.

UTEN MAMMA: Dersom Alfred (2) og Marius (3mnd) vil besøke sine besteforeldre i Norge, så blir det uten mamma. Foto: Privat

Lundquist og Helland traff hverandre under studietiden i København. Hun er opprinnelig fra Sverige, men forteller at hun de siste årene har vært mer hos svigerfamilien sin i Bergen, enn i Sverige.

– Det er rart at jeg som er gift med en Norsk statsborger og har norske barn, blir behandlet på lik linje med turister. Jeg forstår at det er vanskelig å lage regler, men det er en merkelig prioritering som er gjort. Jeg tror ikke de helt har tenkt over situasjonen vår.

Fremdeles lenge til

19. juni ble det endelig mulig for nordmenn med kjæreste i utlandet å gjenforenes.

Men for at gjenforeningen skal bli et faktum stilles det flere krav. Man må ha møttes fysisk, og man må ha vært kjærester i minst ni måneder.

I tillegg må den norske kjæresten ha adresse i Norge.

19. juni ble det også mulig for fullvaksinerte dansker å reise karantenefritt til Norge.

Men i Danmark vaksinerer de ikke ammede. Derfor er det fremdeles en stund til Lundquist er fullvaksinert.

Det samme gjelder for Trond Glomnes og kjæresten Eva-Lis Nugent.

Oversett noe

– Det føles virkelig urettferdig at vi blir straffet for at Eva ammer, sier Glomnes.

Han dro til København for å studere for syv år siden. Der traff han sin danske kjæreste.

For ni måneder siden, fikk de sitt første barn.

MÅ BLI IGJEN: Norske Trond Glomnes skulle gjerne tatt med seg datteren sin til Norge. Problemet er bare at kjæresten Eva-Lis Nugent må bli igjen i København. Foto: Privat

– Jeg og datteren min får komme inn i Norge, men kjæresten min må bli igjen. Det er frustrerende å tenke på at dersom jeg hadde hatt en adresse i Norge så hadde det ikke vært noe problem.

Glomnes er i likhet med Lundquist usikker på om regjeringen faktisk har laget reglene på den måten med vilje.

– Det føles som om de rett og slett har oversett noe. Når vi har ringt UDI så svarer de som om de ikke helt forstår situasjonen vår.

De siste ukene har Danmark og Norge åpnet opp stadig mer.

Norge har blitt en del av EU-s løsning for koronasertifikat, mens i Danmark slipper man karantene dersom man reiser for å se på fotball-EM.

– Både Danmark og Norge åpner jo opp og slipper stadig flere inn. Men datteren vår får fremdeles ikke besøke sine besteforeldre for første gang, med mindre hun forlater moren sin.