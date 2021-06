Ruud enkelt videre på gress i Spania

Casper Ruud hadde få problemer med å slå Tennys Sandgren (29) under Mallorca Championships tirsdag.

Nordmannen vant første sett 6-3. før han han fulgte opp med 6-4 i andre og vant dermed til slutt i to strake sett.

Nordmannen er dermed videre til tredje runde i ATP250-turneringen. Der kan han møte verdenstoer Daniil Medvedev, som møter franske Corentin Moutet til kamp senere på tirsdag.

– Det er mange gode spillere her og tøffe trekninger. Man har fem spillere som er rangert som topp 15, så det er en tøff turnering, sa Ruud i intervjuet på banen etter kampslutt.

22-åringen fra Snarøya klatret denne uken til en 14. plass på verdensrankingen. Motstanderen, Sandgren, var rangert som 68 i verden og en motstander nordmannen har møtt en gang tidligere. Da vant også Ruud.

Tirsdagens seier var kun hans andre på gressunderlag - den første kom allerede i gårsdagens kamp mot franske Gilles Simon.

– Jeg har fortsatt mange seire på gress å gå på før jeg føler meg like komfortabel som på grus. Jeg har ikke hatt så mye suksess på gress tidligere, men det er fint å få to gode seire her. Jeg blir mer og mer komfortabel for hver dag, lød det fra nordmannen.

– Alt har en påvirkning på spillet, så man må tenke på en annen måte på gress enn på grus. Man må ha en annen mentalitet og jeg gjør det bedre i år enn jeg har gjort tidligere.

Turneringen avsluttes 26. juni.