Varsler søksmål: – Jeg vil bare ha livet mitt tilbake

Det var knyttet svært stor spenning til at popprinsesse Britney Spears endelig skulle uttale seg for retten i den betente striden rundt vergemålsordningen.

Helt siden 2008 har nemlig faren Jamie Spears hatt kontroll over henne gjennom et formynderi, som egentlig skulle være midlertidig etter Britneys kollaps i 2007.

13 år etter er han fremdeles datterens verge, sammen med en utnevnt stiftelse.

Onsdag kveld norsk tid forklarte Britney selv seg for retten i Los Angeles, i en høring hun selv hadde bedt om at skulle finne sted.

– Jeg vil bare ha livet mitt tilbake

Britney var ikke fysisk tilstede under rettsaken, men deltok via digital videooverføring. Det var også flere advokater til stede i rettshøringen.

Høringen startet med at advokaten til Britney Spears, Samuel Ingham, introduserte henne og påpekte at hun skulle få snakke fritt.

– Min klient kan diskutere hva hun vil om vergemålsordningen og kan si hva hun vil, sier han ifølge Independent.

Britney åpnet deretter opp om at hun håper de som har gjort dette mot henne ikke slipper unna, og at deres handlinger får konsekvenser.

– Jeg vil bare ha livet mitt tilbake. Jeg ønsker å saksøke familien min, sa hun ifølge Fox News.

Vil avslutte vergemålet

Videre fortalte Britney Spears at hun ønsket å ikke lenger ha faren sin som verge, og sa at hun mente vergemålet har vært mishandlende.

– Jeg ønsker at vergemålet blir avsluttet med en gang uten noe testing og vil ikke gå til terapi to ganger i uken, sa hun og fortsatte:

– Jeg er ikke glad, jeg får ikke sove. Jeg er så sint, det er sykt. Jeg er deprimert.

Hun påpeker at hun de siste årene ikke har fått lov til å ta mange avgjørelser selv. Blant annet sier hun ikke har fått muligheten til å dra til legen for å fjerne spiralen som har hindret henne i å få barn.

– Jeg ønsker å kunne gifte meg og få et barn.

Faren er lei seg

Britney forklarte i retten at hun i 2018 ble tvunget til å dra på en turné, og tvunget til å bytte medisiner, skriver The Hollywood Reporter. Hun sier at familien hennes gjorde ingenting med det, og at faren var «all for it».

Advokaten til faren sa at Jamie Spears er lei seg for å se at datteren lider og har det så vondt.

– Mr. Spears elsker datteren sin veldig mye.

Retten avbrøyt høringen etter at de oppdaget at noen tok opp lyden. De var spesielt bekymret ettersom det dagen før hadde blitt lekket konfidensielle dokumenter.

Lekkede dokumenter

The New York Time, som også sto bak den mye omtalte dokumentaren «Framing Britney Spears», har fått tilgang til nye rettsdokumenter i tvisten mellom Britney og faren.

Der kommer det frem at Britney i langt større grad enn hva som tidligere er kjent, skal ha forsøkt å komme seg ut av vergemålet.

– Hun er «lei av å bli utnyttet», det er hun som jobber og tjener pengene mens alle rundt henne får lønn fra henne, heter det i dokumentene.

Så tidlig som i 2014 skal Britney ha stilt spørsmål ved hvorvidt faren burde og kunne styre over henne. Hun skal blant annet ha vist til hans angivelige alkoholproblemer.

Saken er til behandling i en domstol i Los Angeles i USA.