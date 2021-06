Gleder seg spesielt til én artist: – Da kan vi si at «alle» har vært på Allsang

Torsdag er det duket for sommerens høydepunkt, nemlig det joviale programmet «Allsang på Grensen». I år som i fjor er det Katrine Moholt og Stian «Staysman» Thorbjørnsen som leder det hele fra Fredriksten festning i Halden.

Thorbjørnsen ledet programmet for første gang i fjor, mens medprogramleder Moholt har ledet programmet i hele 15 år.

– VI har 15-års-jubileum, det er faktisk helt sykt. Jeg føler det bare blir bedre og bedre for hvert eneste år, forteller den drevne programlederen.

– Spesielt de to siste årene, skyter en lattermild Staysman inn.

Betyr mye

Moholt har ikke annet enn lovord å si om sin medprogramleder, og sier at han har vært en av favorittartistene på Allsang for hennes del, så at de kan jobbe sammen er bare stas.

Thorbjørnsen forklarer at «Allsang på Grensen» betyr mye for han og barna.

– Ungene mine har vært der mye, og det har blitt en sånn koselig greie for oss. Han minste sønnen min var vel der for første gang da han var to-tre dager gammel, sier han og ler.

Kommer for første gang

I løpet av 15 år har de aller fleste artistene i Norge opptrådt på «Allsang på Grensen», foruten om en:



Hele Norges Bjørn Eidsvåg. Frem til nå.

– Jeg føler at når han kommer så kan vi si at alle har vært på «Allsang på Grensen», forklarer Moholt.

Thorbjørnsen synes også det er stas å få besøk av Eidsvåg, men innrømmer at det er litt skummelt.

– Jeg får ærefrykt når sånne svære artister kommer. Da er jeg ekstra glad for at jeg har Katrine der, ler han før han følger opp:

– Jeg kan ha veldig lave skuldre når det er vennene mine som er der, sånn som for eksempel TIX, men når Bjørn Eidsvåg er der, da går det i stokk.

Trodde hun skulle fortelle hva hun hadde på seg

Under intervjuet kommer det frem at Moholt har en frekk, hes stemme. Det faller i god jord hos artist-kollega Staysman.

– Jeg synes stemmen hennes er så «hot» at jeg driver og ringer henne, spøker Thorbjørnsen.

– Jeg ringte henne og trodde jeg hadde ringt feil, ett eller annet 815-nummer og tenkte «wow!». Jeg ventet på at hun skulle fortelle hva hun hadde på seg, forklarer han og bryter ut i latter.

Moholt forteller at den frekke røsten har naturlige årsaker.

– Jeg har gledet meg så mye til Allsang, så jeg har sunget så forferdelig mye, også er det en kombinasjon av pollenallergi, forklarer hun.