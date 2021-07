Programlederen klarte ikke å kjenne på egne følelser – så kom vendepunktet

Alle mennesker er født med en hel haug med følelser. Dessverre er det ikke alltid like enkelt å håndtere disse – verken for store eller små.

Programleder Marthe Sveberg har så lenge hun kan huske hatt et anstrengt forhold til følelser.

Som barn forstod hun ikke hennes egne følelser, og lærte heller ikke å tolke disse. Hun påpeker at det var aldri noen som ville henne noe vondt og gjorde dette med vilje. Likevel ble hun ofte møtt med «nå må du gi deg, gå på rommet ditt» når hun var sint. Hvis hun var lei seg kunne hun få beskjed om at det ikke er noe å være lei seg for.

– Da blir det veldig forvirrende; skal jeg være lei meg eller ikke? Etter hvert kjente jeg ikke at jeg ble lei meg i kroppen lenger. Den var der helt sikkert, men jeg klarte ikke å kjenne det, sier hun og fortsetter:

– Jeg kunne kjenne på at nå er det veldig tungt og håpløst, og da visste jeg at jeg kanskje var lei meg for noe, men selve følelsen kjente jeg ikke lenger – den ble pakket bort, rett og slett.

Marthe forteller at dette har preget livet hennes mye.

– Det blir en så stor jobb med å finne ut hva dette kaoset er nå. Og det er veldig mange ting som vekker følelser gjennom en hel dag. At vaskemaskina ryker – det vekker følelser, eller at sønnen min ikke går ut døra når jeg har sagt det til han tusen ganger, eller at mannen er irriterende. Alle ting vekker følelser hele tiden og da blir det en veldig stor oppgave når man ikke skjønner noen ting av det.

Vendepunktet

Det var først da hun ble gravid med sønnen sin Nils, at alle de undertrykte følelsene skylte over henne som en bølge. Marthe bestemte seg for å oppsøke hjelp og havnet på et foreldrekurs. Der fikk hun i oppgave å fylle ut hvilke følelser hun har blitt møtt på og har et godt forhold til. Denne listen ble kort og det var først da Marthe skjønte at dette var noe hun måtte ta tak i.

ANSTRENGT FORHOLD TIL FØLELSER: TV-profil Marthe Sveberg har lenge hatt problemer med å kjenne på egne følelser. Nå har hun tatt tak i problemet. Foto: God morgen Norge

– Det var sånn jeg lærte om det, for det var ikke noe jeg var bevisst på. Man går heller ikke som barn og tenker: «Å, jeg har det så vanskelig fordi jeg ikke har fått hjelp med følelsene mine» - det skjønner man jo ikke som barn. Så det var idet jeg fikk barn selv, at jeg bare «Oi shit, følelser», også begynte jeg å få hjelp, lese meg opp og da ble jeg klar over det at det er dette som er problemet mitt.

Denne oppdagelsen har resultert i podkasten «Drage i magen», som hun har laget sammen med psykolog Aksel Inge Sinding. Deres mål er å hjelpe voksne med å få en høyere emosjonell kompetanse.

Aksel Inge forklarer at dette uttrykket betyr at du evner å legge merke til når du eller andre føler noe, og at du tillater det å være der.

– Det betyr at du kan forstå litt hva du kjenner på, hva det betyr, hva det dreier seg om og hvorfor du kjenner på det, og hva du trenger – det er kanskje det viktigste.

Ifølge psykologen får de med denne kompetansen mange fordeler i livet. I tillegg til å være gode på å regulere følelsene sine opp og ned ut ifra hva man trenger, bygger det også robusthet som igjen kan gjøre det lettere å møte utfordringer i livet.

– Vi ser at det gjør økt livskvalitet senere, for det er en buffer mot psykiske helseproblemer og de får ofte bedre relasjoner og parforhold, sier han og forteller at forskning også viser at de med høy emosjonell har høyere sannsynlighet for å lykkes i arbeidslivet.

– Det sier litt seg selv at det å kunne forstå sine og andre sine følelser, og håndtere de på en god måte, er en styrke å ha med seg for et godt liv.

Tre måter å håndtere barnet ditt på

Det å forstå sine egne følelser, gjør det også lettere å forstå barnet ditt. Aksel Inge forklarer at det er tre måter vi kan lære barn om følelser på.

– Det ene er at vi snakker om det og setter ord på det. Vi kan snakke om følelser som tema. Den andre måten er hvordan vi møter barna våre med følelsene sine. Møter vi barna med forståelse, varme, omsorg eller møter vi dem med kritikk og sinne? Det tredje er hvilke følelser vi som voksne har, da barn plukker opp foreldrenes følelser gjennom sosial læring.

MYE LÆRING I FEILING: Psykologen påpeker at det ikke er mulig å møte alle følelser perfekt, og at det er mye læring i feiling. Foto: God morgen Norge

Det er ingen hemmelighet at barn kan ha følelsesuttrykk som ikke gir noen mening fra et voksent perspektiv. Likevel må foreldre være nysgjerrige, undrende og ha interesse for hvorfor barna reagerer som de gjør, ifølge psykologen.

– Vi må ha i bakhodet at når det er mye atferd og sterk vilje hos et menneske, så er det et tegn på at følelser er aktivitet – og i en følelse er det som regel et behov som trenger å bli møtt. Så det beste vi kan gjøre er å prøve og bevare en slags nysgjerrighet og interesse for hva det kan være og hva barnet mitt driver med.

Men uansett hvor høy emosjonell kompetanse voksne har, er det likevel umulig å møte alle følelser perfekt. Aksel Inge forteller at heller ikke er målet.

– Forskning sier at det er mer utviklingsfremmende at vi bommer 70 prosent av gangene og reparerer halvparten av gangene, enn at vi treffer alle gangene. Det er masse læring i feiling, påpeker han.