Bjørnar Skjæran med klar beskjed til statsministerkandidat Vedum

Da Bjørnar Skjæran tok steget fra fylkesleder i Nordland til nestleder for Arbeiderpartiet i 2019, skulle han bli en tydelig stemme i partiet. Likevel ble han først og fremst kjent som «Ukjente Bjørnar», noe nestlederen selv tar med knusende ro.

– Jeg har helt fra starten i 2019 syntes det var litt artig. Når du bekler et verv og har fått det ansvaret, var kallenavnet et utgangspunkt som gjorde at ingenting kunne gå galt, sier Skjæran under tirsdagens «Ærlig talt».

Nestlederrollen har tidligere vært fylt av Arbeiderparti-bauter som Einar Førde, Gro Harlem Brundtland, Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre. 55-åringen har store sko å fylle, uten at han lar det gå inn på seg:

– Det å ta på seg skoene til store personligheter kan man få frysninger på ryggen av, hvis man tenker mye over det. Dette går jeg inn i som den jeg er, og de som kjenner meg vet akkurat hva det betyr.

Avviser alibi-stempel

Det er under tre måneder til stortingsvalget, og skal man tro meningsmålingene ligger det an til regjeringsskifte.

Den tidligere Lurøy-ordføreren beskriver seg selv som «Nord-Norge-entusiast». Samtidig som han gjerne taler Nord-Norges sak, og lover å halvere fergeprisene om Arbeiderpartiet kommer til makten. Likevel avviser nestlederen at han er partiets distriktsalibi:

– Jeg har aldri vært noe alibi for Arbeiderpartiet. Jeg er nestleder for Arbeiderpartiet og del av en samlet som har ett mål, det handler om stortingsvalget, understreker Skjæran.

Klar beskjed til Vedum

Stortingsvalget er nå under tre måneder unna, og ifølge meningsmålingene ligger Skjæran og Arbeiderpartiet an til å nå målet om regjeringsskifte. Det vil i så fall avhenge av et samarbeid med Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har statsministerambisjoner, noe som støttes av velgerne. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sp-lederen skapte storm da han lanserte seg selv som statsministerkandidat, en ambisjon som støttes på målingene. Etter kunngjøringen fosset Vedum frem, og spiste seg innpå Arbeiderpartiet og Støre. Skjæran er derimot tydelig på at en regjering med Arbeiderpartiet, også skal ha en statsminister fra Arbeiderpartiet.

– Jeg er helt sikker på at statsministerkandidat Jonas Gahr Støre vil bli den beste statsministeren. Jeg er også veldig trygg på at hvis vi får flertall for regjeringsskifte, er det Jonas som blir statsminister, sier Skjæran.

– Tenker du at det partiet som blir størst får statsministeren?

– Ja, jeg tenker det er veldig naturlig, svarer nestlederen og utdyper:

– Det er det som er tradisjonen i Norge. Det største partiet i Norge får ansvar for å stable en regjering på banen, så fremt det er et flertall for det.

Ønsker fortsatt samarbeid

Man må likevel ikke mer enn 20 år tilbake i tid for å finne et stortingsvalg hvor det største partiet ikke fikk statsministerposten. Kjell Magne Bondevik og KrF fikk 12,4 prosent oppslutning, men moldenseren ledet likevel en regjering bestående av Venstre og Høyre, hvor sistnevnte hadde 21,2 prosent av folket i ryggen.

– Det er et unntak i norsk historie, slår Skjæran fast.

Skjærans utspill vil neppe falle i god jord hos Senterpartiet, som er klare på at de ønsker Vedum i statsministerposten. Skjæran ønsker likevel å fokusere på likhetene heller enn forskjellene frem mot valget.

– Vi har et veldig klart mål, og jeg er veldig glad for at Senterpartiet og har et mål om å bytte regjering. Det samme med SV og resten av partiene på venstresiden. Vi har sagt i veldig lang tid at vårt mål er en regjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, med Jonas som statsminister, så får vi se hvordan det går. Jeg er optimist av natur og målingene peker på at det er mulig, sier Skjæran.

