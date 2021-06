– Vår forrige bil, som også var en Mercedes, ble påkjørt midt på siden av en motorsykkel. Skadene var såpass omfattende at vi måtte kjøpe oss en ny bil.

– Det bilkjøpet ble ikke helt det vi hadde sett for oss. For bilen stoppet, av alle ting inne i en tunell, etter bare en kort kjøretur.

Det forteller en litt fortvilet Hilde Bærheim (32) fra Sandnes i Rogaland.

Ettersom erfaringene med Mercedes var gode, falt valget på samme merket denne gangen også. Passelig stor, en grei pris, det som skulle være en godt oppfulgt bil i god stand og en ikke altfor høy kilometerstand i forhold til alder. Det gjorde at valget falt på en stasjonsvogn som var til salgs hos en privatperson, ikke altfor langt unna.

Politi og stengt tunell

– Det er jo en eldre og forholdsvis rimelig bil, men den så pen ut både innvendig og utvendig. En 2006-modell, som har gått 179.000 kilometer. Dessuten var den godt fulgt opp med servicer. Vi prøvekjørte den og det hele virket lovende. Vi var glade for å få bil igjen etter å ha vært billøse i noen uker. Så vi gledet oss til å hente den, en stund senere, forteller Hilde.

Jeg var ikke veldig høy i hatten da bilen stoppet inne i en tunell, etter først å ha røyklagt den, forteller Hilde Bærheim. Foto: Privat.

Men gleden over den nye bruktbilen ble uvanlig kortvarig for Hilde som hadde avtalt å møte selgeren på halvveien ved overtagelse – en fergekai. Da bilen skulle kjøres om bord i ferga, en avstand på mellom 50 og 100 meter, ruset motoren kraftig opp.

– Jeg har ikke så mye greie på bil, men stusset litt på det. Jeg tenkte at det kanskje var gassen som bare hadde hengt seg opp eller noe …

Men det skulle bli verre. Etter fergeturen skal ferden gå videre gjennom en tunnel. Da begynner det å ryke kraftig fra bilen samtidig som trekkraften forsvinner og den nyinnkjøpte bilen stopper helt. Hele tunellen blir røyklagt, politiet dukker opp og tunellen stenges.

– Man er ikke veldig høy i hatten da altså, sier Hilde.

Les også: Perfekt bruktbil for årets Norges-ferie

Omfattende feil

Det ender med at Viking henter bilen og tauer den hjem til Hilde. Selvfølgelig blir selger kontaktet.

– Ja, han sa da at om bilen ikke kunne repareres «for en rimelig sum» så ville han ta den i tilbake. Det var jo betryggende, midt oppi alt. Men senere har selger gått tilbake på dette. Nå vil han ikke ta tilbake bilen, forteller hun.

Feilene på Mercedesen fra 2006 viser seg å være omfattende. Det ble først skiftet en dyse og en pakning. Men ved nærmere undersøkelser viser det seg at motoren har innvendige skader på stempler og sylindere.

Etter hvert viste deg seg at skadene på Mercedes-motoren var omfattende. Foto: Privat.

– Sett i etterpåklokskapens navn burde vi jo bare levert den tilbake med en gang. Men man vil jo så gjerne at det skal ende bra, og man forsøker å gjøre både selger og seg selv til lags, slik at det ordner seg på en god måte for alle parter. Men det er forskjell på ønsker og virkelighet, konstaterer Hilde nøkternt.

– Dette er både frustrerende og belastende. Jeg har også en veldig sterk følelse av selger visste at ikke alt var i orden. Det er flere ting som kan tyde på det, uten at jeg ønsker å gå i detalj. Følelsen av å ha blitt lurt er uansett ikke noe hyggelig, legger hun til.

Går denne i stykker kan det bli veldig dyrt

Ferien ryker også

Nå ser det ut til at sommerens ferietur går i vasken for den lille familien.

– Uten bil tyder mye på at det blir hjemmesommer for oss i år. Det er så klart kjedelig, særlig for Tobias på 10 år og Amalie på 5 år, som blant annet hadde gledet seg til en tur til Dyreparken i Kristiansand.

Hilde har nå sendt over saken sin til Forbrukerrådet for å få dem til å se på den.

– Jeg aner ikke hvordan dette kan slå ut der. Har jeg bare hatt maks uflaks, eller kan jeg ha en sak å gå videre med? Jeg vet ikke...

– Jeg står heller ikke fram med dette for å få medfølelse, eller for å henge ut selger. Men for å advare og å gjøre andre oppmerksomme på at bruktbilkjøp kan være en lunefull og skummel greie. Særlig når avtaler ikke blir holdt – i dette tilfellet om å ta bilen i retur.

– Jeg er innforstått med at jeg har kjøpt en eldre bil som har gått relativt langt. Men kanskje desto viktigere er det å sette seg inne i plikter og rettigheter i forbindelse med kjøp, sier Hilde helt til slutt.

Les også: Lada-eierne er mer fornøyd enn de som kjører Mercedes

Video: Slik er den nye luksus-elbilen EQS fra Mercedes.