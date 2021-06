Uvanlig oppladning for Boasson-Hagen: – Håper jeg kan gi folk gode TV-øyeblikk

Få, om noen, har konkurrert mindre i forkant av årets Tour de France enn nordmannen. Starten av Touren vil derfor handle om å kjøre seg i form for 34-åringen.

Konkurransefri etter vårsesongen, og en velt i et sveitsisk endagsritt i tidlig juni, gjør at Boasson-Hagen kun har to konkurransedager i bena i løpet av de siste 11 ukene.

Det er langt mindre enn normalen, og alt annet enn ideelt, før tre uker i det som pleier å bli sesongens hardeste sykkelritt.

– Det kjentes greit ut i NM på søndag, etter ikke å ha kjørt så mange løp på en stund. Det var relativt bra, så jeg synes det var positivt. Men jeg trenger noen løpsdager i starten av Touren, sier han til TV 2 på Gardermoen like før avreise Frankrike.

– Må du rett og slett bruke Touren til å kjøre deg litt i form?

Team TotalEnergies i Tour de France 2021 Pierre Latour (Fra)

Anthony Turgis (Fra)

Fabien Doubey (Fra)

Julien Simon (Fra)

Jérémy Cabot (Fra)

Edvald Boasson-Hagen

Victor de la Parte (Spa)

Cristián Rodríguez (Spa)

– Ja, jeg håper å komme meg litt i form i løpet av de første etappene. Formen jeg har er jo der, men jeg håper å få litt mer fart i bena og en god følelse i begynnelsen.

Tangerer Hushovd: – Jeg er tent og klar

Velten i endagsrittet GP des Kantons Aargau gjorde at Boasson-Hagen måtte stå over det planglagte oppkjøringsrittet Tour de Suisse, men nordmannens rutine og CV gjorde likevel at han forsvarte en plass på Team TotalEnergies lag.

Med det vil han delta for 11. gang, noe som sender han opp på delt 1.plass (med Thor Hushovd) på listen over nordmenn med flest Tour de France-deltakelser.

– Jeg er veldig spent før det begynner – jeg er glad for å få min 11. start. Jeg håper så klart å komme til mål. Det er alltid gøy å bli tatt ut, for det er ingen selvfølge. Så det er gøy, sier rudsbygdingen.

Med seg på laget får han en rekke angrepsvillige og bruddsterke ryttere i et lag uten hverken en utpreget sammenlagtkandidat eller spurter. Det betyr at Boasson-Hagen og co ventelig vil få relativt fritt leide til å jakte etappeseire fra brudd, selv om ikke taktikken og planene til laget har blitt spikret 100 prosent helt ennå.

– Jeg har ikke vist de største resultatene hittil i år, men jeg håper å kunne være med og kjempe om noen gode resultater. Jeg er i alle fall tent og klar til å gjøre mitt, så jeg håper å få bidratt med å gi folk noen gode TV-øyeblikk.

Småbarnsfaren Boasson-Hagen: – Litt tyngre å reise

Lyspunktet i det som har vært en resultatmessig svak sesong har kommet på hjemmebane.

Boasson-Hagen og kona ble foreldre for første gang i mai, noe som ikke akkurat gjør det enklere å reise på jobbtur til Frankrike i fire uker.

– Det er en ny tilværelse, så da er det jo litt tyngre å reise. Men jeg vet vi har god hjelp hjemme, så da går det veldig fint å reise. Jeg skulle gjerne ha vært hjemme og hjelpt til, men akkurat nå er det vel mat som er høyeste prioritet for lille Hennie. Så det får ikke jeg bidratt så mye med. Jeg skal få en del bilder og oppdateringer underveis, så det skal nok gå fint.