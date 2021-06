Slår tilbake mot sex-sensur: – Har ingenting med overgrep å gjøre

GOD KVELD NORGE (TV 2): Erik Sæter og Johannes Magnussen mener Nent er redde for å vise hud i året sesong av «Paradise Hotel».

Realityserier der sex, intriger og alkohol en er del av plottet har for lengst fått fotfeste i skandinavisk TV-underholdning. Det seneste året har imidlertid strikken for hva som er akseptabel oppførsel, blitt strukket lenger enn tidligere.

Nylig ble den svenske «Paradise Hotel»-deltakeren Toby Johnson (21) sendt hjem av produksjonen etter at to kvinnelige deltakere anklaget han for overgrep.

Annie Dahlberg (24) ble fingret selv om hun sa nei til å ha sex med ham, og Jennifer Paatere (23) forteller at han dro ned BHen hennes slik at brystene ble synlige selv om hun ba ham stoppe.

Fjernet nakenhet

De mest oppmerksomme har kanskje lagt merke til at årets sesong av «Paradise Hotel»-Norge ikke viser noen form for nakenhet. Det er lagt på «sommerfugler» på pupper og kjønnsorgan, og sex-scenene er klippet helt bort.

God kveld Norge har snakket med reality-profilene Erik Sæter og Johannes Magnussen om hva de synes om tiltakene som er blitt gjort.

Erik Sæter deltok for første gang på «Paradise Hotel» i 2018, og året etter kunne vi se ham i mer stuerene «Farmen kjendis». Nå gjør han comeback i den pågående utgaven av førstnevnte.

Johannes Magnussen ble vi kjent med på skandalehotellet i fjor, og også i Hemsedal-varianten av «Ex on the beach».

– Jeg synes det er veldig interessant hvordan de drar den Metoo-greien i Sverige over til kropp i Norge. Det at vi ser pupper eller laken som går opp og ned har ingen ting med overgrep å gjøre, forklarer Sæter og fortsetter:

– De er blitt så redde i Nent, og det er synd fordi vi skriver under på kontrakter om at de kan vise tissen vår og at de kan vise videoer av det de vil.

Nent svarer

Head of PR, Denmark & Norway i Nent, Kristine Holm Marcher, forteller at det er størst fokus på selve spillet i årets sesong.

– Vi viser det innholdet som er relevant i forhold til å forstå deltagernes innbyrdes relasjoner og spillet på hotellet. I år ar vi særlig fokus på spillet, og derfor er det naturlig nok mer oppmerksomhet rundt dette sier hun og fortsetter:

– Vi ser fortløpende på hvordan vi kan forbedre «Paradise Hotel» og sikre at det både er aktuelt, samt interessant å se på og medvirke i, sier Holm Marcher.

Store kontraster

Sæter forklarer videre at 13 år gamle gutter som ser på programmet gjerne vil se pupper.

– Det husker jeg at jeg gjorde selv. Det er spennende, ler han.

Magnussen trekker frem sesongen i fjor som han selv medvirket i og sammenligner det med pornografi.

– Da jeg var med så var det om å gjøre å vise det drøyest mulig. Det var nesten live pornofilm fra dusjen. Vi fikk beskjed om at han som satt på sommerfugler kom til å være dårlig det året, men jeg ser at han er blitt kjempegod det året her, humrer han.

Produksjonen grep inn

Sæter forklarer at produksjonen ikke gjorde noen spesielle grep før etter hendelsen i Sverige ble kjent.

– Vi dro tidlig i mars, og jeg tror ikke den saken hadde smelt i Sverige på den tiden. Men etter hvert kom produksjonen inn og sa at vi måtte være snille med hverandre og at vi måtte si ifra om det var noe vi ikke var komfortable med.