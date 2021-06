– I utgangspunktet har vi fire stykker som kan vinne årets Tour de France

– Ja, jeg kjenner på presset nå. Men det er også litt gøy. Det er derfor jeg driver med dette. Det hadde blitt litt tamt om jeg ikke følte noe.

Gabriel Rasch ser avslappet ut, som han alltid gjør, når han tar med TV 2 på en båttur på Steinsfjorden, like ved hjemstedet i Hole kommune. Dagene hjemme i Norge før avreise Frankrike og Tour de France er imidlertid alt annet en ferie for den tidligere proffsyklisten.

– Akkurat nå er det ganske hektisk - mye planlegging og mye som skal være på stell før vi drar. Vi prøver å planlegge så mye som mulig før vi drar, slik at alt er klart når vi kommer. Alt blir jo ikke som man planlegger, men det er viktig å være klar for alle scenarioer som kan utspille seg. Og det er vanskeligere, rent taktisk, når vi har et så sterkt lag. Det er vanskelig å finne ut hvordan vi skal gripe an rittet, forteller han.

TRAVEL MANN: Båtturen med TV 2 er en sjelden pause i den hektiske oppladningen til Touren. 45-åringen anslår at han årlig tilbringer cirka 130 døgn på reise. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det beste laget vs de sterkeste rytterne

Nettopp det at han råder over det de fleste er enige om er det sterkeste laget i årets Tour de France gjør Raschs jobb ekstra utfordrende i år.

Med én Tour de France-vinner (Geraint Thomas), to Giro d'Italia-vinnere (Richard Carapaz og Tao Geoghegan-Hart) og mannen som kom på 3.plass i Tour de France i fjor (Richie Porte) i stallen er det mange om benet på laget som har vunnet syv av de siste ni Tourene.

– Det er som du sier: vi har flere som kan vinne Touren. I utgangspunktet har vi fire stykker som kan vinne. Vi kan utfordre Tadej Pogacar og Primoz Roglic med at vi har et så sterkt lag. Vi kan prøve å isolere dem og ha flere ryttere i finalene. Men jeg tror det er viktig at vi fokuserer på oss selv og ikke tenker for mye på hva andre gjør, sier han.

De fleste er kanskje enige om at INEOS har det sterkeste laget, men de fleste vil også være enige i at de ikke har de to største favorittene. Den (potensielt tyngende) æren skal nevnte Pogacar og Roglic ha.

Den slovenske duoen har dominert etapperittene de siste to sesongene og har vist lovende takter hele sesongen.

– Ja, de er komplette. Men det er det som er gøy. Det er gøy at det er vanskelig og såpass tett. Da blir utfordringen større, sier Rasch.

– Hvor kan dere ta tid på to ryttere som er fenomenale både i bakkene og på tempo?

– Jeg tror vi som lag er bedre i sidevinden enn både Jumbo-Visma og UAE-Team Emirates. Der kan vi ta tid på dem. Vi kan ta tid på de nervøse etappene. Man vinner ikke Touren på én etappe – det skjer gradvis.

TIDLIGERE PROFFSYKLIST: Gabriel Rasch ble norgesmester i 2003, og syklet profesjonelt i utlandet fra 2008 til 2014. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Vil ikke avsløre kapteinen

Det store spørsmålet for et så sterkt lag er selvsagt hvem det kjøres for.

2018-vinner Thomas vil være et naturlig kapteinsvalg, men Rasch er klar på at ikke alle eplene legges i kurven til waliseren.

– Fra start går vi inn med et likestilt kapteinsteam. Det er litt av styrken vår at flere hos oss kan vinne. Men så er det jo litt begrenset hvor mye støtte vi kan gi til hver og en. Så det vil nok være et hierarki der, sier han litt hemmelighetsfullt.

– Hvem sitter bakerst på fjelltoget deres: Carapaz eller Thomas?

– Det er en av de, sier han og smiler lurt.

At de reiser for å vinne, må imidlertid ingen være i tvil om.

– Vi reiser dit for å vinne Touren. Det er målet. Det vil være en god Tour de France. Og så lenge vi har gjort det vi kan og fått det maksimale ut av det, og de andre rett og slett skulle være bedre, så får vi ikke gjort så mye med det, sier han.

– Jeg klarer å tenke klart i stressede situasjoner

Rasch beskriver Thomas som «bedre enn jeg har sett ham noen gang» og Carapaz som verdens beste klatrer for øyeblikket.

Utgangspunktet før en Tour de France kunne med andre ord ikke ha vært stort bedre, men det er en kjennsgjerning at mange sterke ryttere på et og samme sykkellag ikke alltid er oppskriften på suksess.

Få glemmer for eksempel hvordan det gikk da Bradley Wiggins og Chris Froome skulle prøve å sameksistere på Team Sky for åtte-ni år siden.

Da passer det bra at Rasch, som skal gi beskjedene fra følgebilen, ikke er typen som blir stresset når vanskelige valg må tas.

– Jeg tror min beste egenskap er det at jeg ikke blir særlig stressa. Jeg er ganske rolig. Jeg klarer å tenke klart i stressede situasjoner. Det er nok min beste egenskap.