«Paradise»-Carl Aksel kan slippe fengsel – må følge narkotikaprogram

Dommen falt i Oslo tingrett tirsdag.

Denne våren har Jansen stått tiltalt for grove bedragerier av totalt 4,5 millioner kroner. I tillegg er han tiltalt for hvitvasking og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Jansen har erkjent straffskyld eller delvis straffskyld for alle de 33 punktene i tiltalen, deriblant 23 bedragerier.

«Han har etter rettens syn i flere tilfeller gått utpreget hensynsløst, aggressivt og svært målrettet til verks, med det for øye å tilegne seg betydelige pengesummer, samtidig uten tanke på hvilke byrder og belastninger fremgangsmåten og handlingene har påført de fornærmede», skriver retten.

Politiadvokat Erik T. Hansen er i retten enig i at Jansen var egnet for å følge narkotikaprogram med domstolskontroll (ND), men bemerket likevel at det var problematisk å bruke ND i en sak som handler om bedrageri.

Åpen om rus

ND er et alternativ til ubetinget fengselsstraff for rusmiddelavhengige som dømmes for kriminalitet knyttet til rusavhengigheten.

Årsaken til at retten dømmer Jansen til ND, er at han har begått kriminaliteten for å finansiere eget narkotikamisbruk.

Dersom han ikke følger narkotikaprogrammet, må han sone to år og fire måneder i fengsel.

Selv ba Jansen om å få en slik dom.

– Carl Aksel er veldig fornøyd, og jeg mener at retten har avsagt en riktig og fornuftig dom, sier hans forsvarer Petter Bonde til TV 2.

Flere ganger har Jansen snakket ut om sine problemer med rus – senest da han tok imot VG på en rushabiliteringsinstitusjon i forrige uke.

– Da jeg begynte med svindlingen, visste jeg at jeg skulle lure mennesker. Jeg skapte bekreftelser, falske forhåpninger, falsk trygghet. I en kriminell hjerne ble det naturlig for meg å gjøre det. Jeg la fra meg alt av empati og følelser – ellers hadde jeg ikke klart å gjøre det, sa han til avisen.

Tydelig merforbruk

I fire av de siste fem årene har Jansen hatt en inntekt på null kroner. Unntaket var i 2018, da han hadde 117.503 kroner, ifølge skattelistene.

Likevel har de som følger 25-åringen på sosiale medier, sett at han stadig har reist på utenlandsferier, kjørt fete biler og posert med klokker og dyre merkeklær.

Jansens merforbruk fikk politiet til å stusse, og i september 2019 slo de til og pågrep ham. Realitykjendisen ble siktet for bedragerier mot tre menn og tre kvinner.

Ved å få tak i BankID-opplysningene deres lånte han millioner av kroner i ofrenes navn. Han har i all hovedsak erkjent bedrageriene.

«Retten har hørt forklaringen til fem av de personlig fornærmede og er ikke i tvil om at de i tillegg til store økonomiske belastninger også er påført store personlige belastninger», skriver Oslo tingrett.

Jansen er også tidligere straffedømt. I 2013 ble han dømt for å ha benyttet falsk identitet og for å ha oppbevart narkotika.

I 2015, like før han deltok i «Paradise Hotel», ble han straffedømt for andre gang – for ruspåvirket kjøring og nye narkotikalovbrudd.