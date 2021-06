Trondheim gjenåpner, men med klare advarsler

Det ble vedtatt store lettelser for den byen som har vært mest nedstengt den siste tida. Men, pandemien er ikke over - rundt om i Europa lyser varselslampene rødt, advarte kommunedirektøren.

– En gledens dag, sa Julie Indstad Hole , kommunalråd for Arbeiderpartiet, da Trondheimspolitikerne møttes i dag.

Trondheimspolitikerne vedtok tirsdag å avvikle lokal forskrift. Det vil si at byen følger de nasjonale reglene, og åpner for at folk kan gå ut for å drikke, uten spiseplikt, en gjenåpning av breddeidretten for voksne, og at det ikke lenger er en antallsbegrensning på sosiale kontakter.

Trondheim har gjennom mai og juni vært hardt rammet av Delta-varianten av Koronaviruset. Smitteveiene har vært ukjente, noe som voldte kommuneledelsen bry og bekymring.

Åpning med bismak

– Pandemien er ikke over - varsellampene lyser rødt over hele Europa, understreket kommunedirektør Morten Wolden innledningsvis i dag.

– Spania har et stort smittetrykk, og mange vil dra dit. Det er viktig å holde en-meteren når det trengs fortsatt, og samtidig begrense antallet sosiale kontakter, fortsatte han.

VIS FORSVARLIG OPPTREDEN: Kommunedirektør Morten Wolden ber befolkningen holde meteren. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Kommunedirektøren uttrykte også stor usikkerhet rundt det store antallet studenter som kommer til byen i august og september.

– Vi trenger 20.000 vaksiner, og det er ikke gitt noen lovnad om at vi skal få disse.

I tillegg kommer 1800 internasjonale studenter gjennom sommeren.

– Å stenge ned er et verktøy vi fortsatt har i verktøyskassa vår, sa kommuneoverlege Tove Røsstad under møtet.

Frihet under ansvar

Selv om politikerne ga uttrykk for stor glede på møtet, sa de seg samtidig klare for å holde akutte møter i sommerferien sin

LANDETS FØRSTE SPYTT-TESTSTASJON: Trondheim åpna den første spyt-teststasjonen hvor man slipper å få en pinne stukket opp i nesa eller ned i svelget. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Det er godt å slippe å pålegge folk restriksjoner i livene sine, understreket Ingrid Skjøtskift, H. Men hun ba kommunedirektøren om å ha lav terskel for å innkalle politikerne til krisemøter , dersom smittetallene igjen skulle gå i været.

– Vi må huske at pandemien ikke er over før alle er vaksinert, sa Marte Løvik fra Senterpartiet.

Selv om den lokale strenge forskriften ble opphevet av formannskapet idag opprettholdes flere anbefalinger.

Minimum to meters avstand mellom folk på treningssentra

Registrering av alle gjester på serverings- og skjenkesteder

Bruk av munnbind i drosje, og på offentlig transportmiddel, for alle over 12 år