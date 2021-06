Stjernen klar for Norge

Sarah Millican (46) etablerte seg som en av de ledende talentene i den britiske humorscenen ved å vinne Best «Newcomer Award» på Edinburgh Fringe i 2008.

I de påfølgende årene har hun vært programleder for sin kritikerroste BBC2-serie «The Sarah Millican Television Program», som hun mottok hele to BAFTA-nominasjoner for.

I 2018 var hun i Norge for første gang med showet sitt «Control Enthusiast», som fikk gode anmeldelser verden over.

Til tross for at hele verden har vært under nedstengning returnerer hun til Norge i 2022 med humorshowet «Bobby Dazzler». 46-åringen kommer til Oslo 5. juni og skal spille på Folketeateret, og 6. juni kan du se henne i Stavanger Konserthus.

Totalt sett har Millicans fem tidligere turnéer blitt sett av over en million mennesker i 14 forskjellige land.

I tillegg til Millican er det annonsert at komikere som Iliza Schlesinger, Russel Howard, Jeff Dunham, Gabriel Inglesias og Trevor Noah også kommer til Norge. Med andre ord er det duket for et humorfylt 2022.