Kristoff vraket, men Stake Laengen er med

Alexander Kristoff (33) blir ikke med i årets Tour de France. Det bekrefter UAE Team Emirates på sin Twitter-konto.

Dermed blir det første gang på ni år at spurteren, som står med fire etappeseirer i Tour'en, ikke skal delta i verdens mest kjente sykkelritt. Det var ingen bombe at Kristoff ikke ble en del av laget, noe han selv snakket om i et intervju med TV 2 tidligere denne uken.

Men det blir likevel et norsk innslag på laget. Vegard Stake Laengen (32) er blant de åtte rytterne som skal utgjøre Team UAE. Det blir fjerde gang den norske hjelperytteren skal sykle Tour'en.

– Stort å få være med igjen i år og. Det blir en ren hjelperytterrolle på meg. Jeg ser frem til å starte, sier Stake Laengen til TV 2.

Mandag ble det også bekreftet at Amund Grøndahl Jansen (27) og Edvald Boasson Hagen (34) skal være med.