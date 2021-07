«Morten» oppsøkt flere ganger av PST og politiet uten å ha gjort noe galt – nå krever Stortinget svar

I et demokrati skal det selvfølgelig være noen spilleregler. Det mener stortingspolitikere som reagerer på at politiets forebyggende arbeid, i følge eksperter, ikke er lovregulert.

– Jeg mener at det er veldig viktig at politi og spesielt PST, jobber forebyggende. Det er avgjørende viktig for tryggheten til oss alle. Men vi lever i en rettsstat, vi er et demokrati, og da skal det selvfølgelig være noe spilleregler, sier stortingspolitiker Silje Hjemdal (Frp).

Hun får støtte av stortingskollega Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) som også har reagert på det som kommer frem i TV 2-reportasjer.

– Jeg er ikke fornøyd med at det nå fremstår som vi faktisk ikke har lovregulering rundt det kriminalitetsforebyggende arbeidet, sier Sem-Jacobsen til TV 2.

LOVTOMT ROM: Forsker og visepolitimester etterlyser lovregulering. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

De to stortingspolitikerne har registrert at både Advokatforeningen og UiB-forsker og visepolitimester i Vest politidistrikt, John Reidar Nilsen mener det er behov for å lovregulere politiets virksomhet utenfor de tilfeller hvor de etterforsker kriminelle forhold.

– Uten lovregulering så er ikke virksomheten gjenstand for demokratisk kontroll, har Nilsen påpekt overfor TV 2.

Oppsøkt av PST

En politiaksjon mot en barnefar på Østlandet ble utløst i forbindelse med en pågående konflikt rundt felles barn. Dette førte til at Morten i ettertid ved flere tilfeller, ble oppsøkt og kontaktet av PST og politiet.

OPPSØKTE MORTEN: PST tok flere ganger kontakt med Morten, uten at han fikk vite hvorfor. Men PST sa at han hverken var siktet eller mistenkt for noe kriminelt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Morten var midt i en konflikt med ekssamboer om samvær og bosted for felles barn da han fikk beredskapstroppen og bombegruppen på døren. Barnefaren ble kastet på glattcelle og gjennomgikk flere tøffe avhør før han ble sluppet fri og senere fullstendig renvasket.

Men i ettertid ble han med jevne mellomrom oppsøkt av både PST og politiet, uten at han var mistenkt eller siktet for noe kriminelt. Morten sier til TV 2 at han har opplevd dette som svært krenkende og belastende.

BER OM SVAR: Justisminister Monica Mæland blir bedt om å redegjøre og svare på spørsmål knyttet til påstandene om at sentrale deler av det forebyggende arbeidet til politiet og PST ikke er lovregulert. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Sterkt inntrykk

– Denne saken gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg, men det er vanskelig å gå for detaljert inn i enkeltsaker, sier stortingspolitiker Silje Hjemdal (Frp).

VIL HA DEBATT: Frp-politiker Silje Hjemdal vil ha et kompetent og fremoverlent politi og PST, men ønsker en debatt velkommen i kjølvannet av eksperter som etterlyser lovregulering. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hjemdal har fra Stortinget i snart et år, frontet kampen mot samværssabotasje. Hun har registrert at eksperter krever at Stortinget lovregulerer det forebyggende arbeidet som politiet og PST i dag utfører.

– Tenker du at dette er noe som bør bringes opp til justisministeren for en åpen debatt diskusjon?

– Jeg tenker at den diskusjonen kan bli veldig viktig og dette er en debatt man bør kunne ha i en rettsstat, sier Hjemdal.

Ber justisministeren svare

Stortingskollega Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), har også vært en sentral stemme i tema som omhandler samværssabotasje. Hun ber nå justisministeren redegjøre for Stortinget.

– Basert på det som har kommet fram i TV 2 sin sak og de ekspertuttalelser som er kommet, så er det tydelig at her må en lovregulering på plass. Og det kommer jeg til å spørre om ikke ministeren er enig med meg i, sier Sem-Jacobsen til TV 2.

VIL HA SVAR: Sp-politiker Åslaug Sem-Jacobsen, reagerer på det som kommer frem i saken om «Morten». Nå ber hun justisministeren svare for påstandene som ekspertene fremmer. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Både Sem-Jacobsen og Hjemdal mener politiet og PST har svært viktige oppgaver. Begge understreker at det er viktig at man ikke begrenser de mulighetene politiet har behov for i sitt arbeid for å forebygge alvorlig kriminalitet.

– Jeg er veldig tilhenger av at politiet og PST skal kunne jobbe forebyggende. Det er helt avgjørende for tryggheten til norske borgere, sier Hjemdal og får full støtte fra Sem-Jacobsen.

Familiekonflikter

Både Hjemdal og Sem-Jacobsen mener politiet for ofte mottar anmeldelser hvor formålet er å sverte den andre forelderen i kampen om barna.

TV 2 har via sentrale kilder i politiet, som ikke ønsker å kommentere dette offentlig, fått vite at «falske» anmeldelser i blant annet foreldrekonflikter er svært krevende og ikke uvanlig.

– Derfor er det viktig at de som tar imot anmeldelser av mennesker som er i konflikt, må være klar på hva som kan være motivet før man virkelig trår til og risikerer å krenke den ene parten, sier Sem-Jacobsen.

– Dessverre må jeg si at folk anmelder på falsk grunnlag nettopp for å vinne frem i egen sak. Foreldre er faktisk i stand til å anmelde hverandre på falske grunnlag for å få gjennomslag for sin sak, mener Hjemdal.