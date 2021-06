Dette nettfenomenet vekker uro: – Kan bli et reelt demokratisk problem

Sosiale medier-ekspert sier vi kan stå ovenfor et demokratisk problem fordi unge frykter å bli utsatt for netthets og ser andre blir slaktet på digitale plattformer.

Internasjonalt er det flere store profiler som har fått kjenne på sosiale medier-fenomenet «cancel culture».

I korte trekk handler det om at en kjent profil har delt noe, uttalt noe eller likt noe som fansen reagerer strekt på, og som dermed blir koordinert kansellert på sosiale medier.

Sangeren Billie Eilish og modellen Chrissy Teigen blant de som nylig har fått kjenne på fansens vrede opptil flere ganger. Førstnevnte etter at eldre videoer med rasistiske holdninger mot asiatiske personer dukket opp. Artisten har beklaget seg for dette. Teigen på sin side ble refset for eldre Twitter-meldinger der hun oppfordrer til selvmord. Også hun har beklaget seg.

Felles for de to profilene er at de ble kraftig kritisert og hetset, og flere tok til orde for at karrierene deres bør stoppes – kanselleres.

I Norge har vi ikke opplevd samme kultur. En rekke kjendiser, influencere, politikere og andre offentlige personer har fått gjennomgå på sosiale medier, dog uten samme koordinerte effekt og konsekvens.

– Vi har ikke mange tilfeller av cancel culture i Norge, men vi har flere tilfeller der mange kjente profiler både har blitt truet på livet og opplevd personangrep over tid i kommentarfeltene deres, sier Hans-Petter Nygård-Hansen.

Han har jobbet med sosiale medier i en årrekke, og er godt kjent med fenomenet cancel culture.

– Trist utvikling

Han mener at terskelen har blitt veldig lav for hva som skal til for at noen føler seg krenket, eller for at noen skal mene at en ytring er «feil».

– Før brukte jeg mye tid på å delta i den offentlige debatten, men det er stort sett bare bortkastet tid. Det enkleste og greieste er å legge ut fine bilder. På den måten slipper man å motta hets, trusler, hatefulle kommentarer og det som verre er.

– Det er synd, men sånn har det offentlige ordskiftet utviklet seg de siste årene, sier han.

Sosiale medier-eksperten sier at «cancel culture» omfatter svært mye. Likevel mener han at det er en trist utvikling at de unge vegrer seg for å bruke stemmen sin fordi de er redd for å bli utsatt for netthets.

– Det er en veldig politisk engasjert generasjon som vokser opp nå. Uavhengig av hvilket parti man støtter og ønsker å fremme, så er det noen der ute som ikke vil delta i den offentlige debatten fordi de frykter netthets.

42 prosent frykter netthets

Under pandemien har vi isolert oss mer, og har møttes i større grad på sosiale medier og ulike digitale plattformer.

De i alderen 18 til 29 år er betraktelig mer bekymret for å bli utsatt for netthets eller mobbing på nett sammenliknet med eldre aldersgrupper.

Det kommer frem i Ipsos sin barne- og ungdomsundersøkelse.

Blant personer i den nevnte aldergruppen oppgir hele 42 prosent at de er i meget stor grad, i ganske stor grad eller i noen grad, bekymret for å bli utsatt for netthets.

For de eldre brukerne, 60 år eller eldre, er det kun 20 prosent som svarer det tilsvarende.

Ifølge undersøkelsen, kommer det frem at betydelig flere i den yngste gruppen, sammenliknet med befolkningssnittet, er i meget stor grad og er bekymret for å bli utsatt for netthets.

Det er 13 prosent blant den yngste gruppen som oppgir dette, mot fem prosent i befolkningen generelt.

Ute etter å skremme

Nygård-Hansen nevner Lan Marie Berg (MDG), som har blitt både truet og hetset i mange år på sosiale medier.

Nygård-Hansen sier at det er en svært liten andel som ytrer seg på den måten, men som skremmer fryktelig mange fra å delta i debatten.

– Det er om lag fem prosent som ytrer seg på den måten. De mest ekstreme nettrollene på sosiale medier ønsker å skremme andre fra å mene noe annet. Samtidig viser undersøkelser at mange troll også tøler seg trollet.

Han sier at det er de mest ekstreme og ytterliggående meningene som oftest kommer til syne, da nærmere 80 prosent velger å avstå fra debatten.

– Utfallet av denne triste utviklingen er at vi kan få et reelt demokratisk problem når unge frykter hets, trusler og cancel culture på sosiale medier. Det er viktige stemmer vi går glipp av. Den magre trøsten er at de fleste ikke er troll. Men stadig flere deltar ikke lengre i samtale på sosiale medier.

Derfor mener han det er viktig å huske på at sosiale medier ikke representerer virkeligheten, men ytterpunktene.

Er et problem

Jurist og ekspert på ytringsfrihet, Anine Kierulf, sier at en faktor for at unge er redd for å ytre seg, er fordi det kan være ubehagelig å stå frem i offentligheten og føle på motstand, uten at det er noe nytt.

– Det er imidlertid et problem for demokratiet at mange lar være å ytre seg i offentligheten, sier Kierulf til TV 2.

Hun sier at problemet ikke bare er at mange ikke får sagt det de vil, men at vi som samfunn går glipp av deres ytringer.

Kierulf sier at cancel culture kan påvirke demokratiet vårt negativt ved at offentligheten vår blir fattigere på ulike synspunkt.

– Og ved at flere vegrer seg for å delta i debatter de kan bli «svertet» av, av frykt for å falle ut av det som for tiden er det akseptable meningsselskap, sier hun.

Hun mener det er helt avgjørende at unge deltar i debatten.

– Både fordi de trenger å få utløp for det de mener, fordi vi trenger stemmene deres for å bli så bra vi kan bli som samfunn, og fordi de trenger å trene på fri meningsutveksling for å kunne videreføre et demokratisk samfunn av seg, oss og de som kommer etter dem igjen videre, sier Kierulf.

Fått mer oppmerksomhet

Likevel stiller hun spørsmål ved om en grunn til at flere opplever å være redde for å bli utsatt for netthets er at tematikken har fått mer oppmerksomhet i media, og dermed har blitt mer synlig.

– Måten sosiale medier fungerer på, der sterke uttrykk som spiller på følelsene våre blir mer synlige, gjør nok at vi opplever det som mye mer nå enn før. Men det er ikke sikkert at det stemmer overens med hvor mye det faktisk er nå, sammenliknet med tidligere, sier hun.

Kierulf understreker likevel at det er et problem for dem som opplever netthets, og at det blir mer utfordrende når folk ikke tør å delta selv.

– Det er jo absolutt ingen god utvikling dersom den unge engasjerte generasjonen som nå vokser opp lar være å bruke stemmen sin. Det er helt nødvendig i et demokrati, sier eksperten.