Nytt sommartilbod skal hindre utanforskap blant unge

Springbrett for Ungdom skal bidra til inkludering ved å tilby ungdommar i Bergen gratis kurs og aktivitetar i sommarferien. Leiar Cidi Nzita håpar opplegget gjer at færre kjenner seg utanfor.

– Hei, det er Cidi. Skal du vere med på låtskriverkurs i dag?

Miljøterapeut og leiar i organisasjonen Springbrett for Ungdom, Cidi Nzita, snakkar i telefonen. Klokka nærmar seg ti. Han ringer rundt for å forsikre seg om at alle rekk fram før dagens aktivitetar startar. Han legg på telefonen, deltakaren er på veg.

– Det er noko med det å berre ta den ekstra telefonen. Kjem du? Er du vaken? Skal me fikse bussbillett til deg? Det handlar om å bli sett og ivaretatt.

Gratisaktivitetar for å fremje inkludering

Det er første veka i sommarferien, men i lokala på Fyllingsdalen VGS er det full aktivitet.

Kursleiar Trym Lohne lærer ungdommar sjølvforsvarsteknikkar. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Her er om lag 30 ungdomsskuleelevar frå heile Bergen kommune samla for å delta på ulike kurs og aktivitetar. Dei kan velje mellom sjølvforsvarskurs, basistrening, låtskrivarkurs og trafikalt grunnkurs.

Aktivitetstilbodet er breitt for å famne om flest mogleg.

Målet er at alle ungdommar, uavhengig av økonomi og bakgrunn, skal få ein stad å vere, lære og bli kjend med nye folk.

Brukar eigen erfaring for å hjelpe andre

Cidi veit sjølv korleis det er å føle seg utanfor. Han kom til Noreg som einsleg mindreårig flyktning då han var seks år. Han budde på asylmottak i to år, før han flytta inn hos fosterfamilien.

Her fekk han god støtte og omsorg, men utanfor heimen var det ikkje like enkelt. Han fortel om ein kvardag prega av rasisme og mobbing, og han følte han ikkje fekk innpass. Han blei oppfatta som eit problembarn, men eigentleg trengte han berre nokon som ville lytte.

No vil han gjere det han kan, for å hindre at andre opplever det same.

– Utanforskap er noko me ser veldig mykje av blant unge, og sånn skal det ikkje vere. Då må me vaksne trå til og gje ei hjelpande hand.

Han håpar at opplegget deira skal bidra til at ungdommane får ein trygg stad å vere, der dei kan kjenne på meistringskjensle og tilhøyrsle.

Adam kom til Noreg frå Syria for sju månader sidan. Han set stor pris på tilbodet som Springbrett for Ungdom har i sommar. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Spente ungdommar

15 år gamle Adam var blant ungdommane som spent møtte opp første dagen. Etter ein felles frukost i kantina, vinka han farvel til kompisane sine. Dei skulle på sjølvforsvarskurs, men han ville lære om basistrening.

– Eg likar å trene. Eg er heldig som fekk plass her. Eg lærer mykje, og det er veldig gøy, seier Adam.

Bergensjenta Malin synest det er stas å lære om låtskriving av folk i bransjen. Her er ho på kurs med artisten Bjarte "Depresno" Borthen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

13 år gamle Malin drøymer om å bli artist. Då synest ho det er kjekt å få moglegheita til å lære om låtskriving av artisten Bjarte «DePresno» Borthen.

– Eg trur det kan kome godt med i framtida. Greitt å ha lært om det.

Det var ikkje noko hinder for henne at ho ikkje kjende nokon andre på kurset.

– Det er jo gøy å bli kjent med nye folk og kanskje få nokre nye vener.

Vil utvide tilbodet

Denne veka er tilbodet retta mot ungdomsskuleelevar i Bergen kommune. Seinare i sommar, blir det eit tilsvarande tilbod for vidaregåande elevar. I tillegg skal dei arrangere symjekurs.

Cidi håpar at dei snart kan tilby slike aktivitetar kvar veke. På sikt ønskjer han å utivde enno meir.

– Me har store draumar. Me håpar å utvide med fleire aktivitetar i kommunar i heile Vestland.

Han er ikkje i tvil om at tilbodet har verdi.

– Me jobbar på frivillig basis, men betalingen me får er at me ser at ungdommar lukkast og at dei får meistringskjensle. Det er det som betyr mest for oss.