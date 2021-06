Noen ganger må det være lov å bare drømme seg fullstendig bort. Se for deg tidenes bilferie gjennom Europa, naturligvis inkludert litt kjøring med fri fart på Autobahn i Tyskland.

Da er nye Bentley Continental GT Speed kanskje den ultimate drømmebilen.

Her får du nydelig komfort og luksus, når du kryper opp fjellpassene i Sveits. Og ikke minst har du nærmest uendelig med krefter på motorveien i Tyskland.

W12-motor og 659 hk

Vi må selvfølgelig begynne med hjertet i bilen. Her finner vi Bentley sin fantastiske 6-liters W12-motor.

Nå er effekten oppjustert til vanvittige 659 hk, mens dreiemomentet er på brutale 900 Nm. Kraften sendes til alle fire hjul og resultatet er at denne sportslige luksusvogna sparker 0-100 km/t på 3,6 sekunder!

Du skal med andre ord ha en rimelig heftig sportsbil for å holde følge. Dersom forholdene på Autobahn skulle være helt optimale, og du er gal nok, stopper ikke flaket før 335 km/t. Og reisen dit skjer nærmest udramatisk – mens de myke skinnsetene gjerne gir deg en liten massasje underveis.

Slik ser det ut på innsiden. Her kan du forvente skyhøy opplevd kvalitet.

Elegant råskap

Én ting er ytelsene og luksusen som bor i bilen. Noe helt annet er det slående designet. Dette er kanskje Bentley på sitt beste.

Se for deg 335 km/t fra baksetet...

I front dominerer en gigantisk grill – av naturlige årsaker. W12-motoren trenger virkelig all luften den kan få.

Fra siden stikker de svulstige hoftene over bakhjulene seg ut, mens hekken rundes av på elegant vis. Her finner vi de nye ovale lyktene og fire krasse eksosrør.

Heller ikke på innsiden har Bentley spart på kruttet. Her kan du velge mellom en rekke ulike konfigurasjoner – slik at uttrykket blir akkurat sånn du ønsker. Og bare for å understreke hvilken råskap du kjører, er Speed-logoen brodert inn i alle fire nakkeputer.

Direkte anonym er den ikke.

Se flere bilder av Bentleys nye toppmodell:

Bli med på tur når vi tester Norges dyreste SUV: