Tror mange vil få feriepenge-trøbbel:

Nedstengning og strenge smitteverntiltak som følge av koronapandemien har rammet mange bedrifter hardt.

Foreløpig har den store konkursbølgen uteblitt, men daglig leder Geir Grindland i InkassoPartner er sikker på at den vil komme.

– Mange bedrifter har så vidt holdt seg i live og ligger med brukket rygg. En av de største utgiftene for en bedrift er utbetaling av feriepenger, og derfor vil mange nå få store problemer, sier Grindland.

Daglig leder Geir Grindland i InkassoPartner. Foto: InkassoPartner

Tror mange ikke vil få feriepenger

Grindland, som har mange års erfaring innen inkassobransjen, tror mange arbeidstakere vil oppleve at arbeidsgiveren ikke har råd til å betale ut feriepengene i år.

– Jeg tror det er mange som ikke vil få feriepengene sine. Kanskje er det noen som vil få det utover høsten i stedet, hvis arbeidsgiver kan gjøre en avtale med arbeidstaker, sier Grindland.

Han mener utsettelse av lønn og feriepenger egentlig er noe av det verste en bedrift kan gjøre, men peker på at offentlige regninger må komme først.

– Staten er nokså brutale om du skylder dem penger, og da blir det bedre å utsette lønn og feriepenger til de ansatte, og fortsetter:

– En arbeidstaker som ikke mottar lønn eller feriepenger har muligheten til å begjære firmaet konkurs. Det er et alternativ noen arbeidstakere kan komme til å benytte seg av.

– Ekstra stor påkjenning i år

Kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i SMB Norge, som representerer små og mellomstore bedrifter, forteller at også de er bekymret for et potensielt konkursras i kjølvannet av pandemien.

– Vår hovedbekymring handler om bedriftenes likviditet, som er svært presset etter over et år med unntakstilstand, sier Dagenborg.

Likviditet handler om hvor mye penger et selskap har til å betale løpende regninger.

– Feriepengene er åpenbart en del av dette bildet, men om det er feriepengene isolert sett som sender bedrifter over kanten er vanskelig å si. Det er det samlede presset på likviditeten som er den store utfordringen.

Dagenborg er samtidig tydelig på at mange bedrifter vil oppleve feriepengene som en ekstra stor påkjenning i år.

– Feriepenger er en stor utgiftspost for bedriftene, og etter over ett år med unntakstilstand, er det mange som for lengst har brukt opp krisebufferen.

Kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i SMB Norge. Foto: Johnny Syversen / SMB Norge

– Må beholdes så lenge det trengs

SMB Norge er opptatt av å sørge for at støtteordningene i næringslivet opprettholdes så lenge det er behov for det.

– Man kan ikke bare vedta at effekten av denne pandemien skal bli borte på en bestemt dato. For det andre mener vi at man nå bør komme med et krafttak for å hjelpe bedriftene på beina igjen, sier Dagenborg, og fortsetter:

– Vi har vært tydelige på behovet for å fjerne eller redusere arbeidsgiveravgiften en periode. Det vil gjøre det mye lettere å hente tilbake permitterte ansatte så man fortest mulig kan komme tilbake til en normalsituasjon.

I Virkes medlemsundersøkelse tidligere i vår kom det frem at 40 prosent av virksomhetene innenfor hotell, overnatting og konferanse mente at årets ferieavvikling ville kunne by på likviditetsutfordringer i stor eller svært stor grad. For virksomheter innen restaurant og servering var samme andel 50 prosent.

– Vårt inntrykk er at dette ikke er like utfordrende for våre virksomheter nå. Samtidig er det bransjer som har lang vei tilbake og fremdeles opplever likviditetsproblemer. Utbetaling av feriepenger er allerede gjort, og vi har heller ikke sett en økning i antall konkurser per nå, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Utsatt skatt

Ifølge Kristensen har likviditetssituasjonen bedret seg for de fleste siden i vår, i takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet.

– Andelen som opplever likviditetsutfordringer i forbindelse med utbetaling av feriepenger er trolig enda lavere nå, sier Kristensen.

Situasjonen for bedriftene Totalt oppgir 16 prosent av virksomheter i handels- og tjenestenæringen at de i svært stor eller stor grad har problemer med likviditeten. Det er en svak nedgang siden forrige undersøkelse i mai hvor andelen var 20 prosent. Virksomheter innen trening, reiseliv, kultur og opplevelse og faghandel har over tid hatt de de største likviditetsutfordringene. Samtlige av disse fire bransjeområdene har hatt en positiv utvikling siden mai. For virksomheter innen reiseliv har andelen med store likviditetsutfordringer gått fra 49 prosent i mai til 35 % i juni. Innen faghandel har andelen gått fra 35 prosent til 24 prosent. Situasjonen for treningsbransjen har blitt bedre siden mai, men fortsatt svarer 45 prosent av treningssentrene at de har store likviditetsutfordringer. Kilde: Virke

Selv om situasjonen har bedret seg for mange bedrifter de siste månedene, er Grindland i InkassoPartner fortsatt overbevist om at det på et tidspunkt kommer en konkursbølge. Han peker på at mange har fått innvilget utsatt betaling av skatter og avgifter – en ordning som utløper 31. oktober.

– Da må alt av utsatt skatt og utsatte avgifter betales med avdrag hver måned i ett år, med en rente på åtte prosent. Da vil mange virkelig merke det. Vi er naive hvis vi tror at konkursbølgen ikke kommer, sier Grindland.