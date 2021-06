Åpner opp om det spesielle vennskapet: – Det er mye kjærlighet og krangling

GOD MORGEN NORGE (TV 2): For fire år siden møttes artistene Dutty Dior og Isah for første gang. Siden har de vært uatskillelige.

Kaleb Isaac Ghebreiesus (22), bedre kjent som Isah, debuterte i 2017 med låten «E på tur». Det store gjennombruddet fikk han sammen med Kristoffer Castin Åman (25), som går under artistnavnet Dutty Dior, med monsterhiten «Hallo» i 2019.

Det var først for nærmere fire år siden at Isah og Dutty Dior møtte hverandre for første gang og deres musikalske hoder ble slått sammen.

Kompisene forteller om en umiddelbar kjemi, der de allerede den første kvelden tilbrakte hele natten i studio sammen for å lage musikk. I dag blir de beskrevet som et gammelt ektepar.

– Det er ganske spot on. Det er mye krangling og kjærlighet på samme tid. Jeg vet at jeg er glad i han, selv om han er irriterende. Det er vanskelig å forklare, du må bare være der, forteller Isah.

Dutty Dior tror det unike vennskapet skyldes flere ting.

– Jeg tror vi har ganske lik bakgrunn, som lik oppvekst med foreldresituasjoner, bosituasjoner og sånne ting, så det relaterer vi til hverandre ganske mye. I tillegg har vi ganske forskjellige personligheter, men det er type personligheter som tjener veldig godt av hverandre, sier han.

– V er som Yin og Yang, fortsetter Isah.

Skulle bli økonom

Selv om de to kompisene i dag gjør stor suksess, var det ikke gitt at Isah skulle bli artist.

– Det er ganske lættis, for jeg skulle bli økonom, jeg. Jeg skulle bare «safe» det, gå på BI, få meg en bachelor og jobbe på et kontor.

– Hva skjedde, da?

– Musikk skjedde. Det stod litt i veien, men jeg er glad for at det gjorde det.

Lidenskapen for musikken har nemlig vært der så lenge han kan huske. Mens foreldrene hans trodde Isah var på fotballtrening som barn, satt han i kjelleren hos en kompis og lagde musikk.

– Jeg sa jeg skulle på fotballtrening og gikk ut av døra i fullt fotballutstyr. Også løp jeg over en bro, som kanskje tok meg en halvtime å komme over, var i studio, før løpte jeg tilbake innen treningen var over, sier han og fortsetter:

– Jeg tror ikke foreldrene mine skjønte det før etter at jeg hadde flytta, så den samtalen ble ikke tatt før et par år etterpå. Da lo vi av det og sa; «Såpass, ja» –de hadde så lite kontroll på meg.

Plan B

Dutty Dior beskriver seg selv om et aktivt og sosialt barn, som elsket både fotball og det å være ute i naturen.

Men i motsetning til kompisen, hadde han ingen planer om å gå skoleveien.

– Jeg følte at ferdighetene mine var mer nyttige på den kreative delen, så jeg merket ganske tidlig at musikk var noe for meg.

Likevel er han klar på hva han hadde jobbet med, dersom han ikke hatt fått sitt store gjennombrudd som artist.

– Hvis det ikke hadde vært musikk, hadde jeg nok åpnet en restaurant eller noe sånt. Jeg er dritgod til å lage mat, sier han lattermildt.