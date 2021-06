Nekter å godta korona-festbot: – Ble skremt og overrasket da politiet kom

To kvinner fikk tusenvis av kroner i korona-bot for festing. De mener reglene til Bergen-byrådet er ugyldige, og nå er saken i retten.

Natt til søndag 15. november i fjor stoppet politiet i Bergen en fest med 15 deltakere.

På dette tidspunktet hadde byrådet i byen ilagt forbud mot private arrangement med mer enn fem deltakere.

Politiet rykket dermed ut til adressen, og bøtela tretten av festdeltakerne. De to resterende personene hadde dratt fra stedet før politiet kom.

Tolv av deltakerne fikk et forelegg på 5000 kroner hver, mens arrangøren av festen fikk 10.000 kroner i bot.

Nå nekter to av kvinnene å akseptere boten - henholdsvis arrangøren og en deltaker.

Lovlig forbud?

– Denne saken handler om et byråd som har fått overtenning og slurvet, sa kvinnene sin forsvarer, Didrik Beck Rodarte da saken startet.

Da byrådet innførte forbudet i fjor, kom det reaksjoner på hvorvidt myndighetene hadde lov til å innføre forbudet om maks fem personer. Dette var strengere enn de nasjonale tiltakene, og ansett som mer inngripende.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen skrev i en BT-kronikk at han mente forskriften om forbudet var lovstridig.

På rettens første dag, forklarte de to kvinnene seg. De er klare på at saken må prøves i retten før de eventuelt velger å akseptere boten.

Kvinnen, som ikke ønsker å stille for media, sier i retten at det var svært vanskelig å navigere de ulike reglene på det gitte tidspunktet da festen skjedde. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Mye spekulasjoner og usikkerhet

– Jeg erkjenner de faktiske forholdene, men jeg er ikke enig i straffeutmålingen. Hvis jeg må betale boten så gjør jeg det, men jeg vil at dette skal vurderes av retten slik at man sikrer at forholdene som vurderes er riktige, sier kvinnen.

– Var du klar over reglene på dette tidspunktet? spør aktor Øivind Rune Bjerkås.

– Jeg synes det var mye spekulasjoner og usikkerhet. Det var vanskelig å navigere i all informasjonen som endret seg fra kommune til kommune, fra dag til dag og uke til uke, sier kvinnen.

Hun sier hun ikke var hundre prosent sikker på hvilke regler som gjaldt akkurat denne kvelden da festen fant sted.

Kvinnen oppgir også at hun er arbeidsledig, og at boten på 10.000 kroner derfor gjør et stort innhogg i hennes økonomi.

Skremt av politiet

Videre sier kvinnen at hun ble skremt over antall politifolk som troppet opp på døren hennes denne kvelden.

– De var så fulltallige, og så mange. Jeg skjønte ikke hvorfor så mange politifolk kom på grunn av litt musikk, sier hun.

I etterkant av bøteleggelsen, sier kvinnen at hun har sett på forelegget som urettferdig, fordi andre fester hun har hørt om bare har blitt brutt opp med beskjed til deltakerne om å gå hjem uten videre bøtelegging.

– Det var også journalister med politiet denne kvelden, noe som gjorde at saken ble en stor belastning.

– På hvilken måte da? spør hennes forsvarer Didrik Beck Rodarte.

– Leiligheten min ble lett gjenkjent i avisen, og det kom mange stygge kommentarer. Det har vært tungt i ettertid, sier hun.

Den andre kvinnen som ble ilagt forelegg, forklarer at hun bare var tilstede på festen og ikke vil betale hvis det viser seg at byrådet sitt forbud faktisk var ulovlig.

Helsebyråd Beate Husa er en av kommunetoppene som skal forklare seg i saken. Foto: Pål Schaathun / TV 2.

Kommunetopper på teppet

Flere kommunetopper skal forklare seg i rettssaken, som går over to dager i Bergen tingrett.

Både helsebyråd Beate Husa, tidligere smittevernoverlege Karina Koller Løland og kommuneoverlege Trond Egil Hansen skal vitne.

Helsebyråd Husa skriver i en sms til TV 2 at hun ikke ønsker å kommentere saken før sin forklaring.

Også leder for påtaleenheten Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt skal forklare seg. I etterkant av bøteleggelsen kom han med følgende kommentar:

– Det er jo fælt å skrive ut disse bøtene, for det er ikke det vi vil. Vi vil at folk selv skal forstå at de ikke kan arrangere fester med mange mennesker. Heldigvis har de aller fleste også forstått dette, sier han.