Sjefen tror ikke på superstjernens skade: – Handler mer om frykt for å feile

Fjorårets vinner av den grønne poengtrøyen i Tour de France, blir ikke å se i årets utgave. Irske Sam Bennett sliter nemlig med en kneskade, og har meldt forfall.

Iren dunket kneet i styret under en trening, og fikk så store smerter at han måtte stå over Baloise Belgium Tour for noen uker siden.

Det var likevel forventet at han skulle bli klar til Tour de France, der han sammen med Julian Alaphilippe skulle være en av Deceuninck-Quick Steps ledestjerner.

Men da det belgiske storlaget mandag presenterte sin tropp til årets Tour, sto ikke Bennetts navn på listen. Han var blitt erstattet av veteranen Mark Cavendish.

Et slag i ansiktet for Deceuninck-sjef Patrick Lefevere, som mildt sagt ikke er imponert over Bennetts offervilje.

– Jeg kan ikke bevise at han ikke har smerter i kneet, men jeg tror dette handler mer om frykt for å feile enn smerter, sier Lefevere til Sporza.

– Har ikke fortalt sannheten

Den frittalende laglederen føler seg ført bak lyset av sin største spurtsjerne.

– Vi trodde at Bennett var på bedringens vei, men det viser seg at han ikke har fortalt oss sannheten. Han har sagt tre forskjellige ting til tre forskjellige folk på laget. Det er ikke slik man skal holde på, sier Lefevere til Het Laatste Nieuws.

Ifølge Lefevere skulle Bennett fly til Belgia og slutte seg til resten av laget søndag kveld, men så fikk han beskjed om at flyet til den irske 30-åringen var forsinket.

– Det viste seg å være riktig. Men så var det snakk om overbooking. Og da var det nettopp Bennett som ikke fikk plass? Jeg er ikke en mistenksom fyr, men jeg begynner å stille spørsmål, sier Lefevere.

På sin Twitter-konto kommer Sam Bennett med sin forklaring:

– På trening for noen uker siden pådro jeg meg en liten skade som ikke har leget raskt nok til at jeg kan være på mitt beste i Tour de France. Både rittet og laget fortjener at jeg er på mitt beste, skriver Bennett, og fortsetter:

– Både jeg og laget trodde at jeg skulle bli klar i tide, men de siste dagene er det blitt tydelig at jeg ikke ville vært på det nivået jeg streber etter å være på.

Skulle være kaptein

Lefevere tror Bennett snakker usant. Blant annet fordi iren ikke skal ha fulgt lagets oppfordring etter at skadet kneet sitt.

PÅ PODIET: Sam Bennett hadde en stor dag på Champs-Elysée i fjor. Først vant han den berømte avslutningsetappen, så fikk han beviset på at han hadde vunnet den grønne trøyen i Tour de France. Foto: Thibault Camus

– Han gikk bak ryggen vår og fikk hjelp av en fysioterapeut i Monaco, som sa at han kunne trene bedre. En slags mirakelmann, sier Lefevere, og legger til:

– Det er synd at en 30 år gammel fyr ikke våger å fortelle sannheten. Vi hadde bygget hele laget vårt rundt ham. Nå tar Cavendish plassen hans.

Cavendish tilbake

At Mark Cavendish er tilbake i Tour de France er overraskende i seg selv. Mot slutten av sesongen i fjor var briten på gråten etter Gent-Wevelgem, fordi han trodde at han hadde syklet sitt siste ritt som profesjonell.

Resultatene hadde vært svake i lang tid og han sto uten kontrakt. Men Lefevere og Deceuninck-Quick Step var villige til å gi 36-åringen en siste sjanse.

TILBAKE: Mark Cavendish jubler for seier i Baloise Belgium Tour. Nå er han klar for nok en Tour de France. Foto: DAVID STOCKMAN

Den har Cavendish tatt vare på. I år har han vunnet fire etapper i Tyrkia rundt, og én etappe i Baloise Belgium Tour - der han også var vikar for Bennett.

Slik han skal være i Tour de France.

– Forventningene til Mark Cavendish er ikke så høye. Han er ikke 30 år lenger, sier Lefevere, og fortsetter:

– Men han er fornøyd, og like spent som da han syklet sitt første ritt som junior. Om han ikke vinner, så vil alle tenke at det er som forventet. Hvis han vinner, kommer folket til å sette ham på en trone.

Cavendish har nest flest etappeseirer i Tour de France gjennom tidene, med 30 triumfer. Bare den belgiske sykkellegenden Eddy Merckx har flere, med sine 34.

På vei bort fra Deceuninck

Allerede før Sam Bennett meldte forfall ble det spekulert i om Cavendish skulle få en plass på Deceunincks lag til Tour de France. Men det avviste Lefevere blankt, fordi han var bekymret for psyken til Bennett.

– Sam er ikke den sterkeste mentalt. Dersom alt går bra vil han bli sterkere og sterkere, slik han ble i fjorårets Tour, men om han begynner å tvile og vi har en annen spurter på laget, kommer han til å bli veldig nervøs, sa Lefevere.

Noen dager senere annonserte det belgiske laget en Tour-tropp uten iren.

I lang tid har det vært kjent at Bennett, som er på utgående kontrakt, ikke har ønsket å forlenge sin avtale med Deceuninck-Quick Step.

Lefevere håper ikke at denne sagaen har noe med det å gjøre.

– Dersom det er tilfellet, sier det mye om ham. At han gjør dette etter alt jeg har gjort for ham, sier Lefevere.