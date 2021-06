Unngå feriepenge-fellen: – Mange vil kanskje angre

I år skal over 2,7 millioner nordmenn motta feriepenger. Det er imidlertid de færreste som vil bruke pengene på reise.

Feriepenger tjenes opp året før du skal ta ut ferie, og ved utgangen av 2020 var det registrert over 2,7 millioner sysselsatte i Norge.

Feriepengene skal utgjøre minimum 10,2 prosent av fjorårets feriepengegrunnlag, som betyr at mange i disse dager får en god slump med penger inn på kontoen.

Ifølge en fersk undersøkelse Kantar har utført for Sbanken planlegger mange å bruke mer av feriepengene på sparing og oppussing sammenlignet med før pandemien.

– Hele 29 prosent svarer at de skal spare mer i år enn tidligere, og 27 prosent svarer at de skal bruke mer enn før på oppussing. Bare 13 prosent svarer at de skal bruke mer av feriepengene til ferie i sommer, sammenlignet med før pandemien, sier spareøkonom Christine Bentzen i Sbanken.

Den typiske fellen

Usikkerhet som følge av pandemien og reiserestriksjoner gjør at mange velger å utsette ferieplanene.

– Nesten halvparten av alle nordmenn kommer til å bruke mindre penger på ferie i sommer, sammenlignet med før pandemien. Da kan det være lurt å ha en plan på forhånd for hva årets feriepenger skal brukes til, sier Bentzen.

Hun advarer mot den typiske feriepenge-fellen.

– Når man får utbetalt en høyere sum enn normal lønnsutbetaling, er det lett for å øke forbruket dersom pengene er tilgjengelig på konto. Man kan dermed risikere at pengene blir brukt opp på kortvarige gleder i løpet av sommermånedene.

– Det er alltid lurt å ha litt penger i bakhånd, og mange vil kanskje angre på at de brukte pengene i løpet av noen få sommeruker, når for eksempel høye strømregninger begynner å spise av kontoen til vinteren.

Spareplan

Dersom du tenker å spare feriepengene, anbefaler Bentzen å lage en plan for sparingen.

– Sett deg gjerne et mål for når pengene skal brukes, og hva de skal brukes til. Renten man får på en sparekonto i dag er historisk lav, og det er derfor lite å tjene på å plassere penger der over tid, sier Bentzen.

Hvis du tror du kan komme til å trenge pengene i løpet av de neste årene, kan sparing på bankkonto være fornuftig. Men dersom du ser for deg å spare pengene over flere år, er fondssparing et godt alternativ.

– Fondssparing innebærer risiko, men dersom man sparer over flere år, har denne type sparing gitt en god avkastning. Per dags dato kan man forvente en avkastning på et aksjefond som er mer enn fem ganger så høy som innskuddsrente på bankkonto.

Nedbetaling av dyr gjeld kan også regnes som en type sparing.

– Dersom rentekostnadene dine er høye, kan du spare penger ved å nedbetale gjelden fortere, råder spareøkonomen.

Fakta om feriepenger Etter ferieloven har alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie, noe som er fire uker og én dag. Men mange har egen avtale eller tariffavtale om fem uker.

Du skal få feriepengene siste vanlige lønningsdag før ferien, likevel senest en uke før feriestart. Mange arbeidstakere har avtale om å få feriepenger i juni.

Feriepengene er basert på inntektene i fjor. Feriepengene skal utgjøre minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget.

Selv om du ikke jobbet i fjor, må du ta ferie. Det er din pålagte rett som arbeidstaker.

Du kan kreve tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden som er 1. juni til 30. september.

Arbeidsgiver skal i god tid, og helst to måneder før feriestart, drøfte tidspunktet for ferien. Arbeidsgiver bestemmer i stor grad tidspunktet for når ferie skal avvikles.

Bare 100 prosent sykemeldte kan kreve ferien utsatt. For delvis sykmeldt avvikles ferien som normalt. Se også de midlertidige forskriftene om pandemien (i paragraf 3,1) om ferie i karantene.

Arbeidsgiveren kan etter strenge vilkår avlyse ferie eller kalle deg tilbake fra ferie. Kilde: NTB

Øke boligverdi

Sbankens undersøkelse viste at nesten hver tredje nordmann planlegger å bruke feriepengene til å pusse opp boligen.

– Oppussingen kan ses på som en investering i boligen, og verdiøkningen boligen får, vil være din avkastning på investeringen. Høyere verdi på boligen kan også sette deg i posisjon for lavere boliglånsrente, ved at den såkalte belåningsgraden blir lavere, sier Bentzen.

Belåningsgrad er hvor stort lånet ditt er i forhold til boligverdien.

– Har du en svært lav belåningsgrad, kan avdragsfrihet på boliglånet være aktuelt. Da kan du prioritere å betale ned annen dyrere gjeld, eller spare i fond.