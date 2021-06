Rekkevidde har alltid vært viktig for mange elbilkjøpere. I starten var den generelt kort. Så økte det på – ikke minst da Tesla kom med sin Model S.

Elbilene har nå i mye større grad blitt familiens hovedbil – og med det en biler som også brukes på lengre turer og sommerferie.

I kjølvannet av dette har et nytt begrep dukket opp. Nemlig ladehastighet. Det vil si hvor fort batteriet tar til seg energi ved en ladestasjon.

For det er fortsatt et faktum at det går langt raskere å fylle opp en fossilbil, enn å lade opp en elbil. Selv om differansen minsker. Man vet også at dette med lading fortsatt er en «bøyg» for mange som vurderer å bytte til elbil.

Tesla Model 3 er vippet ned fra toppen av ladetronen, men er ikke noen sinke ved ladestolpen.

Tre biler utgjør lade-ligaen

Også når det gjelder rask lading har Tesla vært en ledenede. Tesla Model 3 Long Range har tronet på toppen av NAFs ladetester så langt, men i sommerens store ebiltest havnet den på tredjeplass.

– Konkurrentene begynner å tette gapet til Tesla. Det gir bedre valgmuligheter for elbilkjøperne, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Så mange kilometer kommer du etter 25 minutter lading: Audi e-Tron GT: 475

Hyundai Ioniq 5: 447

Tesla Model 3 LR: 422

BMW iX3: 354

Volkswagen ID.3 PRO S: 351

Skoda Enyaq: 322

Volkswagen ID.4: 314

Tesla Model 3 SR: 311

Mercedes Benz EQA: 288

Ford Mustang Mach-e RWD: 282

Polestar 2: 275

Volvo XC40 Recharge: 269

Volkswagen ID.3 1st Plus: 261

Ford Mustang Mach-e AWD: 260

Citroën ë-C4: 243

Hyundai Kona Long Range: 243

Opel Mokka-e: 241

Mazda MX-30: 214

Fiat 500 CAB: 204

Xpeng G3: 149

Honda e: 106 Kilde: Naf.no

NAF har testet hvor langt elbilene i den store elbiltesten kan kjøre etter 25 minutters lading. Utregningene er basert på hvor raskt bilene lader på ladestasjonen og hvilket forbruk de har i rekkeviddetesten til NAF og Motor.

Testen avslører at de tre bilene som kom på topp tre, er i en egen ladeliga. Testvinner Audi e-Tron GT kjører hele 475 km etter 25 minutters lading. Nummer to i testen, Hyundai Ioniq 5, kjører 447 km etter 25 minutters lading. Tesla Model 3, som i tidligere tester har kommet best ut, er nå på tredjeplass med 422 km. Det er så et godt stykke ned til nummer fire, BMW iX3, med 354 kjørte kilometer etter 25 minutters lading.

Du rekker ikke do-besøket

Tesla Model 3 har fremdeles høy ladehastighet og lavt forbruk. Likevel må den nå altså se seg slått av nykommerne Audi e-tron GT og Hyundai Ioniq 5. Begge disse har nyvinningen med å lade på 800 volt og kan ta imot over 200 kilowatt under ladingen. Dette kombinert med lavt forbruk av strøm på rekkeviddetesten, gjør dem til langdistansevinnere.

– Hyundai viser med Ioniq 5 at det går an å produsere elbiler med ny ladeteknologi til en fornuftig pris, sier Sødal. - Den lader så raskt at du ikke rekker do- og kaffepausen før bilen har ladet ferdig, fortsetter han.

Misvisende forbrukerinformasjon

Blant de øvrige SUV-ene i testen er lading på 130 - 150 kW den nye normen, men ladegrafene til hver enkelt bil viser at dette er en symbolsk toppeffekt du som regel kun oppnår i starten av ladeøkten.

Det er ingen felles bransjestandard for hvordan bilimportørene omtaler ladehastighet. Noen oppgir hvor lang tid det tar å lade fra en viss prosent til 80 prosent batterikapasitet. Andre informerer om hvor mange kilowatt bilen kan lade med.

– Testene våre bekrefter at tidsanslaget importøren oppgir er mer realistisk enn omtalen av hvor mange kilowatt bilen kan lade med. I mange tilfeller er det å se på topp-ladeeffekt misvisende, mener Nils Sødal.

– Vår oppfordring er at bransjen opplyser om hvor lang tid bilene lader fra 10 til 80 prosent, avslutter NAF-rådgiveren.

