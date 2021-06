Brukte åtte år og 150 millioner, men er fremdeles ikke i mål på journal-system

Riksrevisjonen konstaterer at helsemyndighetene ikke har kontroll og styring på innføring av en felles pasientjournal. Prosjektet har vært utredet i åtte år, og har hittil kostet over 150 millioner kroner, men det er fremdeles langt fra ferdig.

Ifølge Riksrevisjonen har prosjektet ikke klart å holde tritt med den teknologiske utviklingen, og at flere utredninger har måttet gjøres på nytt. IT-prosjektet er forsinket på flere områder, og Direktoratet for e-helse har brutt anskaffelsesreglene for konsulenttjenester flere ganger.

– De ansvarlige myndighetene har ikke styring og kontroll. Slike satsinger tar lang tid, men her mangler nødvendig fremdrift og resultater. Dette er sterkt kritikkverdig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Et felles journalsystem skal omfatte både fastlegene, kommunene og helseforetakene. Det er i samhandlingen mellom disse at det har sviktet. Aktørene har valgt egne løsninger, og jobber i forskjellig tempo. Dette har komplisert gjennomføringen påpeker Riksrevisjonen.

«Betydelige svakheter»

Riksrevisjonens undersøkelse avdekker betydelige svakheter ved utredningen av Én innbygger - én journal. De viktigste er:

Utredningen har ikke holdt tritt med den teknologiske utviklingen. Det har forsinket arbeidet og ført til nye runder med utredning.

Viktige fagmiljøer er ikke godt nok involvert, og utredningen bygger på et smalt forskningsgrunnlag.

Konseptet som er valgt for journalløsningen Akson har høy risiko. Direktoratet har avvist innspill fra helsesektoren om å dele opp prosjektet for å redusere risikoen.

Direktoratet burde kartlagt konsekvensene for helsenæringen og leverandører av journalløsninger på en bedre måte.

Utredningen har nå pågått i 8 år. Den har kostet minst 150 millioner kroner, og inneholder over 5000 sider med dokumentasjon. Likevel pågår det fortsatt utredning av veien videre.

– Offentlige utredninger tar tid og er omfattende, men dette er mer enn vi må forvente. Etter 8 år og 150 millioner kroner skulle helsemyndighetene vært nærmere målet, understreker Foss.

– Departementet har ansvaret

Riksrevisjonen påpeker at det er Helse- og omsorgsdepartementet som har det overordnede ansvaret for gjennomføringen og samhandlingen i et stort IT-prosjekt som dette.

– Departementet burde vært mer aktiv i oppfølgingen. De burde sørget for at reglene ble fulgt, og holde tempoet oppe. Det er det vi forventer av et overordnet departement. Ikke at de bare sette det ut, og ser hvordan det går, sier Per-Kristian Foss.

Fra 2016 til 2020 brukte Direktoratet for e-helse totalt 1,2 milliarder kroner på konsulenttjenester. Riksrevisjonen har undersøkt 14 anskaffelser med en samlet verdi på 390 millioner kroner, og har funnet omfattende og gjennomgående feil. Direktoratet bryter regelverket i 11 av de 14 anskaffelsene.

Direktoratet for e-helse bruker ofte konsulenter i ledende roller og til å utføre samfunnsoppdraget sitt.

– Problemet er at direktoratet ikke følger anskaffelsesregelverket og ikke overfører kompetanse til egne ansatte. Det gjør direktoratet sårbart og fører til at de blir avhengige av enkeltkonsulenter og -leverandører, sier Foss.

Direktoratet har heller ikke god nok kontroll på kostnadene ved konsulentbruken. Det er uheldig fordi timebruk som kommer ut av kontroll, kan få konsekvenser for totalkostnaden.